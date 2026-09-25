快訊

亞運體操／夢碎了，也醒了…李智凱賽後首發文：收拾情緒再出發

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

聽新聞
0:00 / 0:00

老婦一早外出失蹤 休假員警外出找人助秋節前平安返家團圓

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
老婦一早外出失蹤在地休假員警主動外出找人，助中秋節前平安返家團圓。圖／員警提供
老婦一早外出失蹤在地休假員警主動外出找人，助中秋節前平安返家團圓。圖／員警提供

台南新市區80多歲曾姓婦人昨天上午說要回老家整理東西，騎腳踏車離家到傍晚不知去向。也住在新市的善化分局茄拔派出所巡佐鄭宗義雖休假，看到分局群組通報協尋失蹤人口，自動騎車加入搜尋，直到深夜在路邊暗處發現一名婦人、就是失蹤者，家屬非常感謝在地警察犧牲休假助人。

善化分局秘書室主任楊宗浩說，中秋節象徵家人團圓，同住新市區的分局巡佐鄭宗義雖輪休，看到分局群組通報緊急訊息，體會家屬焦急心情，本著為民服務精神，告知家人後主動騎車沿曾婦可能行經路線找人，終於在民生路旁發現身體虛弱、神情疲憊坐著的婦人，立即上前關懷，確認正是失聯曾婦。

楊宗浩說，鄭宗義除安撫老人家情緒也通報當地新市分駐所派員接手處理，通知焦急家屬前來，經確認曾婦身體狀況穩定後，由家屬帶返家休息，協助民眾一家人在中秋前夕團圓。

善化分局長劉柏陞表示，員警輪休期間仍主動積極協尋年長迷途民眾，展現主動、熱心助人的精神，非常值得表揚。也呼籲民眾家中有高齡長者應多關懷、留意外出，並為長者隨身配戴可供GPS定位的手機、定位器或可透過各縣市民政或社會局、中華民國老人福利推動聯盟辦防走失手鍊，及相關聯絡資訊，確保長者外出安全。

<a href='/search/tagging/2/老婦' rel='老婦' data-rel='/2/214657' class='tag'><strong>老婦</strong></a>一早外出失蹤在地休假員警主動外出找人，助中秋節前平安返家團圓。圖／員警提供
老婦一早外出失蹤在地休假員警主動外出找人，助中秋節前平安返家團圓。圖／員警提供

失蹤 老婦 群組 中秋節 台南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋送暖關懷 竹市攜手志工陪伴388名獨居長者

逾期停留泰女騎失竊車　草屯警AI自動掃描揪出

清晨驚魂！台中男持鐵椅狂砸路旁轎車破窗 警火速壓制依法送辦

兒子結婚要匯20萬給「朋友女兒」？彰化警銀聯手阻詐

相關新聞

南鐵地下化通車倒數！拍下23處地景「最後身影」 打卡有禮

台南鐵路地下化預計下月十七日深夜進行切換，十八日上午六時許由地下月台發出第一班列車，通車倒數，全長八點二三公里，沿路有廿三處平交道及陸橋將消失，台南市府從中秋連假至通車期間推出「台南鐵路風華再見」系列活動，邀請市民迎接歷史性的時刻同時記錄即將消失的鐵路地景。

嘉義市敬師禮金 明年擬加碼到2千

嘉義市政府昨天表揚二○八名教師及四名優良教保服務人員，市長黃敏惠並宣布，教育是希望工程，每名教職員的投入都影響孩子未來，敬師禮金今年已提高至一千五百元，明年規畫再加碼至兩千元；另持續增加教師員額、調降授課節數，希望減輕第一線教師教學及行政負擔。

老婦一早外出失蹤 休假員警外出找人助秋節前平安返家團圓

台南新市區80多歲曾姓婦人昨天上午說要回老家整理東西，騎腳踏車離家到傍晚不知去向。也住在新市的善化分局茄拔派出所巡佐鄭宗義雖休假，看到分局群組通報協尋失蹤人口，自動騎車加入搜尋，直到深夜在路邊暗處發現一名婦人、就是失蹤者，家屬非常感謝在地警察犧牲休假助人。

秋節前夕顧食安 台南回收問題油品8.2萬公斤

近期食用油等食安問題備受矚目，台南市為強化食品安全治理及跨局處合作機制，昨天下午舉行今年度第6次食安會報（食品安全聯合稽查小組）會議，由副市長林榮川主持，針對問題油品事件應變作為、中秋節專案稽查、食品安全聯合稽查及食品抽驗結果提出專案報告，並持續透過跨局處分工合作，精進食品安全管理。

台南10區2萬筆土地地籍圖重測 9月30日起公告30天速查權益

台南市地政局完成今年度地籍圖重測，包括柳營區、白河區、下營區、佳里區、新市區、歸仁區、永康區、北區、安南區及南區等10個地區，共計2萬0981筆土地，面積約784公頃。地籍圖重測結果自9月30日起至10月30日止辦理公告30日，重測結果通知書將陸續以掛號寄送給各土地所有權人。

南鐵地下化「接棒」延伸永康 環評初審過關

台南古都迎來百年重大變革，市區鐵路地下化只是開端，第二階段「台南鐵路地下化延伸永康地區環境影響說明書」也通過第二次初審，市長黃偉哲表示，鐵路立體化會陸續往新市、善化推進，而市區鐵路地下化後地面鐵路全長六公里多，將變成綠園道，將交由下屆市長來完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。