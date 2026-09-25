老婦一早外出失蹤 休假員警外出找人助秋節前平安返家團圓

台南新市區80多歲曾姓婦人昨天上午說要回老家整理東西，騎腳踏車離家到傍晚不知去向。也住在新市的善化分局茄拔派出所巡佐鄭宗義雖休假，看到分局群組通報協尋失蹤人口，自動騎車加入搜尋，直到深夜在路邊暗處發現一名婦人、就是失蹤者，家屬非常感謝在地警察犧牲休假助人。

善化分局秘書室主任楊宗浩說，中秋節象徵家人團圓，同住新市區的分局巡佐鄭宗義雖輪休，看到分局群組通報緊急訊息，體會家屬焦急心情，本著為民服務精神，告知家人後主動騎車沿曾婦可能行經路線找人，終於在民生路旁發現身體虛弱、神情疲憊坐著的婦人，立即上前關懷，確認正是失聯曾婦。

楊宗浩說，鄭宗義除安撫老人家情緒也通報當地新市分駐所派員接手處理，通知焦急家屬前來，經確認曾婦身體狀況穩定後，由家屬帶返家休息，協助民眾一家人在中秋前夕團圓。

善化分局長劉柏陞表示，員警輪休期間仍主動積極協尋年長迷途民眾，展現主動、熱心助人的精神，非常值得表揚。也呼籲民眾家中有高齡長者應多關懷、留意外出，並為長者隨身配戴可供GPS定位的手機、定位器或可透過各縣市民政或社會局、中華民國老人福利推動聯盟辦防走失手鍊，及相關聯絡資訊，確保長者外出安全。