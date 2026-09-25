秋節前夕顧食安 台南回收問題油品8.2萬公斤

近期食用油等食安問題備受矚目，台南市為強化食品安全治理及跨局處合作機制，昨天下午舉行今年度第6次食安會報（食品安全聯合稽查小組）會議，由副市長林榮川主持，針對問題油品事件應變作為、中秋節專案稽查、食品安全聯合稽查及食品抽驗結果提出專案報告，並持續透過跨局處分工合作，精進食品安全管理。

針對問題油品事件，衛生局表示，截至今年9月16日止，已查核相關製造業、長照機構、餐飲業、販售業、學校、市場及夜市等共2154家（攤位），其中120家曾使用相關油品，累計下架回收8萬2097公斤；另針對受影響產品擴大清查餐飲及販售等通路788家，查獲3項相關產品並辦理下架。

林榮川指出，問題油品事件，各局處及第一線同仁迅速投入產品流向追查、下架回收、稽查抽驗及風險溝通等應變工作，期間持續投入大量人力處理各項任務，對同仁的辛勞與付出表達肯定與感謝。未來將持續精進此次事件應變經驗，強化源頭管理、風險監測、追溯追蹤及跨局處合作，提升食品安全事件應變及處置效能，共同守護市民飲食安全。

另農業局針對第三季農藥殘留監測及禽畜產品用藥監測，抽驗結果做說明，抽驗蔬菜、水果、乳品、蛋品、禽肉共237件，不合格4件，抽驗合格率達98.3%，不合格均已裁罰；環保局針對35項具食安風險疑慮化學物質進行查核，本季查核268家業者，均符合規定。

教育局針對營養午餐辦理食品簡易檢測，本季共檢測2450件次，檢測項目包括瘦肉精、過氧化氫及二甲基黃，結果均未發現不合格情形；稽查學校自辦午餐共27家次及團膳業者14家次，均符合規定。

中秋節食品稽查專案，共查核食品製造業3家、餐飲業10家及販售業20家，並同步辦理應景食品抽驗；另針對檢舉案件、食品安全事件、高風險業者及其他機關移送案件，不定期啟動食品安全聯合稽查，今年4至8月共辦理11場次、查核21家次。食品抽驗部分，今年4至6月共抽驗各類食品970件，其中36件不合格，整體合格率96.3％，不合格案件以農藥殘留為主要類別，均依規定辦理後續處置及來源追查。

林榮川表示，食品安全涉及源頭、生產製造、流通販售及消費端等各個環節，有賴市府各局處各司其職、密切合作。各局處持續就農產品源頭管理、食安風險疑慮化學物質、食品業者管理及校園食品安全等面向分工把關，共同建構從源頭到消費端的食安防護網。