台南10區2萬筆土地地籍圖重測 9月30日起公告30天速查權益

台南市地政局完成今年度地籍圖重測，包括柳營區、白河區、下營區、佳里區、新市區、歸仁區、永康區、北區、安南區及南區等10個地區，共計2萬0981筆土地，面積約784公頃。地籍圖重測結果自9月30日起至10月30日止辦理公告30日，重測結果通知書將陸續以掛號寄送給各土地所有權人。

市長黃偉哲表示，地籍圖重測結果與土地所有權人權益密切相關，請重測區內土地所有權人收到通知書後，務必把握公告期間查閱重測結果，如有疑義，及早向地政機關洽詢，以保障自身土地權益。

地政局長陳淑美指出，重測過程均依相關規定辦理地籍調查、界址測量及成果檢核，公告期間則提供土地所有權人查閱成果及表達意見的機會。如認為重測結果有錯誤，應於公告期間內向土地所在地之地政事務所申請異議複丈並繳納複丈費；經複丈確認重測成果確有錯誤者，將依法辦理更正並退還複丈費，如確認無誤則不予退還。

另依規定，地籍調查時未到場指界或未依規定設立界標者，不得申請異議複丈；不克親自申辦異議複丈者，可透過內政部地政司「數位櫃台」線上申請異議複丈及繳費（https://dcland.moi.gov.tw/）。

此外，部分因指界爭議未解決的土地尚無重測結果故暫緩公告，後續由地政機關排定時間辦理糾紛調處，請收到調處會議通知單的土地所有權人，依通知親自或委託他人前往指定地點參加會議，以維護自身合法權益。

陳淑美說明地籍圖重測的效益，地籍圖重測完成後，每個界址點均建立坐標資料，未來辦理土地鑑界、指定建築線及申請土地使用分區證明等事項時，可直接運用更精確的地籍測量成果。

此外，重測作業期間同步辦理未登記土地清查，經測量並編定新地號後，於重測公告期滿完成登記為國有，造冊移送國有財產署管理，除有助於釐清及維護國家產權，也讓後續使用人承租或申購土地有所依循。

另一方面，藉由重測成果與都市計畫樁位進行檢核，進一步提升地籍資料與都市計畫資料的一致性，可作為依實際面積核課賦稅與計算徵收補償費等事項的重要依據，兼顧土地管理的公正性與行政作業效率。

地政局表示，重測作業完成後依法辦理成果公告，公告期間土地所有權人可攜帶重測結果通知書及身分證明文件前往土地所在地的地政事務所或指定公告閱覽處查閱公告圖冊，確認重測前後土地坐落、地號及面積等資料；如對重測結果有疑問，可向現場服務人員詢問，由地政機關協助說明，另亦可利用內政部國土測繪中心「重測便民服務查詢系統」查詢重測結果（https://cris-nlsc.moi.gov.tw/crishome）。

市府說明，地籍圖重測係針對地籍圖老舊的土地，由土地所有權人指界、或重測人員參照舊地籍圖等相關資料比對分析後實地協助指界，據以確定土地界址，再運用現代測量技術重新測繪地籍圖及釐整地籍資料。