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嘉義市敬師禮金 明年擬加碼到2千

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠（中）頒獎表揚民生國中獲獎教師蔡邦居（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）頒獎表揚民生國中獲獎教師蔡邦居（右二）。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府昨天表揚二○八名教師及四名優良教保服務人員，市長黃敏惠並宣布，教育是希望工程，每名教職員的投入都影響孩子未來，敬師禮金今年已提高至一千五百元，明年規畫再加碼至兩千元；另持續增加教師員額、調降授課節數，希望減輕第一線教師教學及行政負擔。

市府表示，一一五學年度增聘一五五名教育夥伴，並調降導師及兼任行政教師授課節數，提高課後輔導及寒暑假授課鐘點費。國小教師員額由每班一點六五名提高至一點七名，預計一一六學年度再提高至一點八名；國中則由每班二點二名提高至二點五名。

教師節表揚大會昨在垂楊國小舉行，黃敏惠頒獎表揚獲獎教師，並恭賀獲教育部師鐸獎的學生輔導諮商中心主任林秀香及民生國中教師蔡邦居，今年表揚對象包括卅五名特殊優良教師、一四九名資深優良教師、廿二名優良代理教師及四名優良教保服務人員，資深優良教師中有兩人服務年資達四十年。

林秀香投入教育逾四十年，歷經六所學校，長期投入學生輔導工作；蔡邦居則深耕資訊科技與ＡＩ教學，同時帶領校內排球隊訓練，陪伴學生挺進全國乙級決賽。

教育處長郭添財表示，市府持續改善教育環境，包括推動平板政策及免費午餐等。

嘉義 黃敏惠 教師

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