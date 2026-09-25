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南鐵地下化「接棒」延伸永康 環評初審過關

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
「台南鐵路地下化延伸永康地區」計畫路線北起永康車站以北，南至大橋車站以南，銜接「台南市區鐵路地下化工程」預留的北端岔口，全長約6.7公里。圖／取自環境部環評書件系統
「台南鐵路地下化延伸永康地區」計畫路線北起永康車站以北，南至大橋車站以南，銜接「台南市區鐵路地下化工程」預留的北端岔口，全長約6.7公里。圖／取自環境部環評書件系統

台南古都迎來百年重大變革，市區鐵路地下化只是開端，第二階段「台南鐵路地下化延伸永康地區環境影響說明書」也通過第二次初審，市長黃偉哲表示，鐵路立體化會陸續往新市、善化推進，而市區鐵路地下化後地面鐵路全長六公里多，將變成綠園道，將交由下屆市長來完成。

市議員沈震東提醒，市府辦理追憶鐵道系列活動之餘，也應加強歷史爬梳，讓市民了解鐵道與台南日常生活的連結；地下化後，前後站出入口動線、外部停等區及執法等交通管理，也應提前整體評估，避免新車站啟用後反而造成交通壅塞。

黃偉哲表示，第一階段通車後，市區地面鐵道路廊規畫為串連城市空間的綠園道，如何打造綠園道將成為下一屆市府的重要課題；向北延伸至永康、全長約六點七公里的計畫，已獲行政院核定可行性評估，未來還將持續向新市、善化推進，希望一棒接一棒，讓鐵路立體化逐步往北延伸，帶動沿線都市發展。

交通局長王銘德指出，地下化後台南車站部分區域後續將適度封閉施工，盼加快修復，讓歷史古蹟與新車站、鐵道空間共存，另外，地下化後騰空路廊轉型為綠園道，可改善沿線學校密集區的通學、步行及家長接送環境。

交通局表示，永康延伸計畫環評初審通過後，還須送環評大會審議；待大會通過，再由交通部將綜規報告送行政院核定，相關程序完成後，續行細部設計及施工。計畫北起永康車站以北，南至大橋車站以南，銜接市區鐵路地下化工程預留北端岔口，沿線將消除三處平交道，並增設康橋車站。

永康 初審 環評 台南 鐵路地下化

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