南鐵地下化通車倒數！拍下23處地景「最後身影」 打卡有禮

台南鐵路地下化預計下月十七日深夜進行切換，十八日上午六時許由地下月台發出第一班列車，通車倒數，全長八點二三公里，沿路有廿三處平交道及陸橋將消失，台南市府從中秋連假至通車期間推出「台南鐵路風華再見」系列活動，邀請市民迎接歷史性的時刻同時記錄即將消失的鐵路地景。

市長黃偉哲表示，市府協調鐵道局開放非管制區，邀請大家共同見證台鐵在台南邁入新的紀元，台南火車站已有一二六年歷史，舊車站將維持不變，作為新台鐵車站的入口，「這是一個活古蹟，也是見證百年台鐵歷史的最佳樣本」。

文化局今晚中秋節在台南火車站二樓廊道推出「月光驛站 樂響時刻」，邀台南市交響樂團演出銅管五重奏，並推出「鐵道特刊 通車透卡」，發行鐵道特刊及限量透卡各三千份，民眾拍攝台南車站並完成打卡，可至活動攤位兌換；持透卡可享赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城半票優惠。

交通局長王銘德說，推出「鐵道風華 打卡有禮」，民眾與即將消失的鐵道地景或車站景象合影並完成打卡，十月九至十一日可至車站站前廣場交通局攤位兌換小禮，每日限量一千份。

民政局則結合首廟天壇、開基玉皇宮、台灣府城隍廟、大觀音亭暨祀典興濟宮，發送眾神御守平安福袋，每間限量一千份；十月四日北區公所辦「時光軌跡 鐵道巡禮」，認識百年鐵道及學校、社區生活記憶。十七日東區公所於巴克禮公園辦理「草地音樂會」，結合音樂演出、鐵道耆老訪談影片及故事分享。

國慶連假，觀旅局推出「再會百年月台」，在火車站前廣場及第一月台設置復古列車裝置、鐵道記憶打卡區，並安排行動劇、街頭藝人、魚頭君快閃及鐵道小旅行，並發送一萬份通車紀念明信片，免費寄送。

十月十七至十八日在遠百成功店前廣場有「古都新驛–台南農特產展售」；十月卅一至十一月一日在成大商圈、勝利路周邊辦「LET'S PLAY玩聖節」。