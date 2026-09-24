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敬老卡每月1000點平均只用400點 嘉縣議員接力促擴大用途

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議員詹琬蓁質詢敬老卡使用範圍，縣長翁章梁表示可適度開放，但須評估財政負擔。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員詹琬蓁質詢敬老卡使用範圍，縣長翁章梁表示可適度開放，但須評估財政負擔。圖／翻攝畫面

嘉義敬老卡每月補助1000點，但全縣65歲以上人口已達11萬6千餘人，截至今年8月有效敬老卡僅4萬8000張，已辦卡長輩每月平均也僅使用約400點。縣議員王啓澧、詹琬蓁今天接連質詢，認為問題不只在申請普及率，使用項目偏少也讓福利「看得到、吃不到」，建議增加掛號費、計程車等用途；縣長翁章梁表示，可以適度開放，但涉及十多萬名長輩，一旦擴大使用可能增加上億元支出，須評估財政負擔。

王啓澧表示，嘉義縣65歲以上長輩超過11萬人，明年可能達12萬人，若以每人每月1000點計算，全年理論規模可達14億4000萬點，但目前有效敬老卡僅4萬8000張，約占12萬人的4成，顯示仍有許多長輩未申請。

社會局長張翠瑤表示，嘉義縣敬老卡目前除交通外，已陸續開放台鐵、國民運動中心等使用，已開卡者每月平均使用約400點。王啓澧認為，每月提供1000點卻平均只使用400點，顯示使用範圍仍有擴充空間，建議參考其他縣市納入YouBike、掛號費、農會等項目。

詹琬蓁隨後也針對敬老卡質詢表示，她已連續多年要求擴大用途。根據她提出的資料，嘉義縣敬老卡2025年預算1200萬元，今年增至1450萬元，愛心卡則由450萬元增至535萬元，兩者今年預算合計仍不到2000萬元。

詹琬蓁說，許多長輩搭車主要就是為了就醫，曾有長輩直接向她反映，「我們大部分都去看醫生，掛號費可不可以折抵？」她並以嘉義市為例，敬老卡除公車、台鐵及國民運動中心外，也可補助計程車，希望嘉義縣考量縣市共同生活圈及長輩實際需求，增加使用選項。

翁章梁表示，縣府對增加長輩福利持開放態度，敬老卡可以適度擴充，包括YouBike等項目都可考慮，但嘉義縣社會福利支出占整體預算比率已高，敬老卡涉及十多萬名長輩，「只要一開放可能就上億」，必須衡量財政負擔後再決定開放項目。

嘉義縣議員王啓澧質詢敬老卡使用情形，社會局長張翠瑤答詢。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員王啓澧質詢敬老卡使用情形，社會局長張翠瑤答詢。圖／翻攝畫面

嘉義 敬老卡

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