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嘉縣交通罰鍰連2年逾1.7億 議員質疑「搶錢」警方揭增加原因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議員王啓澧（右）質詢交通違規裁罰問題，警察局長古瑞麟（左）表示，警方沒有因開罰單取得獎金。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員王啓澧（右）質詢交通違規裁罰問題，警察局長古瑞麟（左）表示，警方沒有因開罰單取得獎金。圖／翻攝畫面

嘉義交通違規罰鍰近年增加，縣議員王啓澧今天在縣議會總質詢表示，依警察局提供資料，2024、2025年實際收入均達1億7000多萬元，不少鄉親因此抱怨「政府搶錢」，質疑罰鍰預算逐年提高是否形成開單壓力，主張輕微違規應多採勸導；警察局長古瑞麟表示，近年增加路口科技執法設備，交通裁罰因而增加，但警方沒有開單獎金。

王啓澧質詢時出示民眾陳情圖片，內容寫著「測速照相搶錢」，並列出交通違規罰鍰收入分配方式為地方政府75%、執法機關24%、中央國庫1%。古瑞麟答覆，分配比例沒有錯，但警察機關並沒有因交通違規開單取得獎金，一般交通違規檢舉人也沒有獎金，目前僅肇事逃逸案件檢舉有獎金。

王啓澧接著出示嘉義縣警察局2017年至2026年違反道路交通管理處罰條例罰鍰收入預算資料，2017年至2022年均編列1億1000萬元，2023年提高至1億3000萬元，2024年至2026年均編列1億4000萬元。他質疑，近年實際收入又高於預算，2024、2025年都達1億7000多萬元，預算逐年提高是否可能讓基層員警產生「要達到預算」的開單壓力。

古瑞麟表示，中央2022年補助嘉義縣10處路口科技執法設備，2023、2024年再各補助2處，合計14處，科技執法設備增加後，交通裁罰自然隨之增加；警方執法目的仍是希望用路人遵守交通規則，以交通安全為第一考量。

王啓澧表示，近來不少鄉親反映景氣不好，生活已相當辛苦，又因輕微交通違規遭開單，心理負擔不小。他認為交通安全不應以裁罰為目的，對非重大違規應盡量採勸導，也希望警方彙整基層執法經驗，向警政署、交通部反映，進一步檢討哪些違規一定要裁罰、哪些可以勸導。

古瑞麟回應，道路交通管理處罰條例修正後，已限縮民眾可檢舉項目，員警到場後，依法可以勸導的就會勸導，不能勸導者仍須依法裁罰。近來部分檢舉人改以打110方式報案，員警必須到場處理，甚至有人在現場觀看警方是否執法，若處理不符規定，員警也可能遭檢舉，基層同仁同樣承受壓力。

王啓澧認為，部分交通檢舉已演變成「自己被檢舉，再去檢舉別人」的報復心態，希望警方檢討。古瑞麟表示，警方執法仍以用路安全為目的，對於議員建議，將找適當時機向上級反映。

嘉義縣議員王啓澧出示民眾陳情圖片，以「測速照相搶錢」質疑交通罰鍰增加及執法問題。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員王啓澧出示民眾陳情圖片，以「測速照相搶錢」質疑交通罰鍰增加及執法問題。圖／翻攝畫面

議員 嘉義 交通違規

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