影／台南鐵路地下化「一棒接一棒」 永康6.7公里延伸計畫環評初審過關

台南市區鐵路地下化進入通車倒數，第二階段延伸永康計畫也傳出進展。台南鐵路地下化延伸永康地區環境影響說明書昨天通過第2次初審，環評委員要求補充簡易植栽計畫及康橋車站汙水納管規畫，其餘影響層面經判斷已無環境影響之虞，決議通過初審。

市議員沈震東表示，市府辦理追憶鐵道系列活動之餘，也應加強歷史爬梳，讓市民了解鐵道與台南日常生活的連結；地下化後，前後站出入口動線、外部停等區及執法等交通管理，也應提前整體評估，避免新車站啟用後反而造成交通壅塞。

市長黃偉哲表示，10月18日清晨6點多將迎來地下化首班列車；第一階段通車後，市區23處平交道、天橋及地下道將逐步消除，地面約6公里多的鐵道路廊也將釋出，未來規畫為串聯城市空間的綠園道，如何打造綠園道將成為下一屆市府的重要課題。

黃偉哲指出，第二階段向北延伸至永康、全長約6.7公里的計畫，已獲行政院核定可行性評估，未來還將持續向新市、善化推進，希望一棒接一棒，讓鐵路立體化逐步往北延伸，帶動沿線都市發展。

交通局表示，永康延伸計畫目前仍在綜合規畫階段，昨天環評初審通過後，還須送環評大會審議；待大會通過，再由交通部將綜規報告送行政院核定，相關程序完成後，才能續行細部設計及施工。計畫北起永康車站以北，南至大橋車站以南，銜接台南市區鐵路地下化工程預留北端岔口，沿線將消除3處平交道，並增設康橋車站。

交通局整理「16個即將消失的鐵道景點」，包括實踐街平交道、民族路地下道、東豐路平交道、小東路地下道、壽陸橋、青年路平交道、東門陸橋、光華街涵洞鐵路橋、府連地下道、大同路地下道、大同路141巷平交道、榮譽街平交道、生產路平交道、中華東路陸橋及龍寶路平交道等，台南火車站站體則會保留。

市府交通局長王銘德表示，地下化也牽涉既有台南古蹟保存與修繕，部分區域後續將適度封閉施工，希望加快修復，讓歷史古蹟與新車站、鐵道空間共存。北區公所10月4日也將辦理「時光軌跡」走讀活動，地方期待地下化後騰空路廊轉型為綠園道，改善沿線學校密集區的通學、步行及家長接送環境。

至於鐵路地下化新台南車站，王銘德表示，日前履勘列出25項缺失，其中7項屬通車前須改善項目，鐵道局正持續處理，完成後再報交通部確認；他全程參與履勘，委員對新地下車站完整度相當肯定，目前10月通車時程看來沒有太大變動。

台南市長黃偉哲與青年路平交道。圖／金牌霖提供