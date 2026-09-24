台南購物節登錄破10億元 連假逛商圈、市場夜市再抽加菜金

台南購物節自9月7日開跑以來熱度持續升溫，截至目前消費登錄金額已突破10億元。為進一步擴大特約店家陣容，台南市政府經濟發展局23日舉辦「台南購物節招商說明會」，吸引超過40家商圈店家及業者參與，市府也邀請民眾假期走訪台南商圈、市場及夜市，享美食、買好物、抽好禮，共同感受台南購物節持續升溫的消費熱潮。

市長黃偉哲表示，2026台南購物節提供多元抽獎及加碼活動，消費者單筆消費滿50元並完成登錄，即可獲得1組抽獎序號，消費越多、累積的抽獎機會越多；此外，至購物節特約店家消費，還可享抽獎序號「兩倍送」，增加消費者中獎機會，也讓參與店家透過活動獲得更多曝光及導客機會。

南市經發局局長張婷媛指出，迎接中秋及教師節連假，台南各商圈、市場及夜市也陸續推出特色活動及消費加碼。其中「2026台南購物節商圈祭」持續串聯在地商圈及市集，民眾至指定配合商圈及市集攤位消費，掃描數位登錄券QR Code完成登錄，即有機會抽中2,000元加菜金；民眾在連假走訪指定商圈，不僅可享道地與極具創意的在地美食，還可體驗台南多元人文特色的商圈，甚至還有機會抽中加菜金，可謂一舉數得！

除了商圈活動，中秋採買也有好康。民眾於活動期間至台南指定公有市場及夜市特約攤商消費並完成登錄，也有機會抽中2,000元「中秋加菜金」；另搭配市場相關優惠活動，讓民眾採買中秋食材、逛市場、遊夜市之餘，也能享有更多消費樂趣。市府邀請民眾利用連假安排一趟台南小旅行，從白天逛商圈、市場，晚上品嘗夜市美食，消費後別忘了完成登錄，為自己增加抽獎機會。

台南購物節不僅是市民消費、抽好禮的年度活動，也是串聯在地商圈與店家的城市行銷平台。昨日招商說明會獲得逾40家業者到場響應，也顯示在地業者對購物節活動的高度關注。凡於台南市合法登記的店家皆可申請加入特約店家，市府將持續整合活動宣傳及行銷資源，協助更多在地業者提升能見度，並透過特約店家優惠機制增加消費誘因，讓購物節帶來的人潮及消費效益進一步擴及商圈與在地店家。