快訊

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南「台灣萬里長城」遭酸開天價6億找接手 業者：已7、8組買家洽詢

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「台灣萬里長城」園區占地逾3萬坪，城牆、山林與周邊景致相映，過去曾吸引大批遊客造訪，成為台南知名觀光景點。圖／台灣萬里長城提供
「台灣萬里長城」園區占地逾3萬坪，城牆、山林與周邊景致相映，過去曾吸引大批遊客造訪，成為台南知名觀光景點。圖／台灣萬里長城提供

台南知名觀光景點台灣萬里長城」日前開價6億元尋找接手者，消息曝光後引發熱議，不少網友驚呼「根本是開天價」，孰料，買方市場詢問度其實相當熱絡。「台灣萬里長城」創辦人林務局長（本名林士榮）透露，目前已有7、8組潛在買家透過電話洽詢，其中以宗教界人士動作較為積極。

林務局長表示，該園區是自己花了約10年陸續購地、擴建，投入約2億元沿山勢打造3公里仿古城牆，設有英雄關、美人關、山海關等景點，並搭配電影老街、古裝體驗等設施，2018年開幕後曾吸引逾52萬人次造訪，首年營收突破億元。

他說，近年來園區吸引不少藝人拍攝MV、廣告，維持一定能見度，目前年營收也維持一定規模，但自己年齡已73歲，還有其他資產需要管理，有些分身乏術，因此決定尋找專業團隊接手，盼「財產不要變遺產」，也希望趁有生之年完成環遊世界的願望。

對於6億開價引發外界質疑，林務局長坦言，看到部分網友留言「心裡很是受傷」，但強調園區占地3萬多坪，目前僅開發約3成，價格是以整體土地、建設及未開發空間等條件評估，希望找到能延續園區發展的新經營者，未來仍有相當大的利用空間。

他也透露，消息曝光後電話幾乎沒停過，目前已有7、8組潛在買家詢問，包括準備上市櫃企業、旅遊業者及宗教界人士，其中宗教界人士已有好幾組洽詢，有買家已經要求提供園區資料，進一步了解土地狀況。

不動產仲介黃姵甯日前受客戶委託到場現勘，並向業者調閱地籍資料。她表示，園區約3萬2000多坪，包含建地、農地，土地條件及未開發空間具有一定彈性，客戶有意購買鄰近土地興建廟宇，結合既有長城園區，朝宗教、休閒及親子旅遊等方向發展，目前雙方仍在進一步洽談。

林務局長強調，園區鄰近六重溪、山林及嘉南平原，距交流道約5公里，且已有停車及水電等基礎條件，若未來由宗教團體接手，能結合參拜、健走及觀光，甚至擴大電影場景及影城功能，讓園區轉型為多元性觀光場域，只要買方的提案好，「完全可以議價」。

台南知名<a href='/search/tagging/2/觀光景點' rel='觀光景點' data-rel='/2/114366' class='tag'><strong>觀光景點</strong></a>「台灣萬里長城」園區約3萬2000多坪，創辦人「林務局長」日前開價6億元盼尋找接手者。圖／台灣萬里長城提供
台南知名觀光景點「台灣萬里長城」園區約3萬2000多坪，創辦人「林務局長」日前開價6億元盼尋找接手者。圖／台灣萬里長城提供

台南「台灣萬里長城」開價6億元尋找接手者，消息曝光後，業者透露，已有7、8組潛在買家洽詢，其中宗教界人士表達較高興趣。圖／台灣萬里長城提供
台南「台灣萬里長城」開價6億元尋找接手者，消息曝光後，業者透露，已有7、8組潛在買家洽詢，其中宗教界人士表達較高興趣。圖／台灣萬里長城提供

台南「台灣萬里長城」園區兼具宗教、觀光、文化等多元體驗，園區內有專人化妝與攝影，讓遊客可體驗變裝皇帝、格格等，每逢連假期間都曾吸引不少遊客到訪。圖／台灣萬里長城提供
台南「台灣萬里長城」園區兼具宗教、觀光、文化等多元體驗，園區內有專人化妝與攝影，讓遊客可體驗變裝皇帝、格格等，每逢連假期間都曾吸引不少遊客到訪。圖／台灣萬里長城提供

觀光景點 台南 景點 台灣萬里長城

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達換房東！凱基砸206億元買潤泰新「南港玉成大樓」 創今年最大交易

曾是豐原人的購物天堂！「亞洲購」2001 年風光開業為何只撐 7 年？背後竟藏福元百貨倒閉風暴

容納2萬人柬埔寨電詐園內部曝光 牆上寫：業績就是尊嚴

「南港玉成大樓」整棟售出給凱基人壽 全棟出租收益率3%

相關新聞

台南YouBike路線偏觀光…居民騎舊市區「與車爭道」盼完善通勤路網

台南YouBike站點在六都倒數第二，市府加速布建，目標年底增至八二五處，但有議員昨質詢認為，相關自行車道多偏向觀光休閒性質，盼加速建置通勤、通學型自行車路網；有市民也說，騎在舊市區時常跟汽機車爭道，相當危險。

台南共享機車停滿路邊 議員憂排擠市民需求…市府要求業者加強巡查

台南有三間共享機車品牌進駐服務，但議員發現共享機車缺乏固定停放場所，時常造成占用停車格、車輛調度問題，也恐排擠一般民眾停車空間，要求市府管制共享機車的停放地點與數量；交通局指，已要求業者加強巡查與調度頻率，勿影響一般車輛停放。

台南「台灣萬里長城」遭酸開天價6億找接手 業者：已7、8組買家洽詢

台南知名觀光景點「台灣萬里長城」日前開價6億元尋找接手者，消息曝光後引發熱議，不少網友驚呼「根本是開天價」，孰料，買方市場詢問度其實相當熱絡。「台灣萬里長城」創辦人林務局長（本名林士榮）透露，目前已有7、8組潛在買家透過電話洽詢，其中以宗教界人士動作較為積極。

嘉義縣11.6萬名長輩領重陽金 10月12日起發3.69億

嘉義縣重陽敬老禮金10月12日起發放，今年約11萬6824名長輩符合資格，較去年增加3448人，預計發出3億6935萬元；依年齡每人可領3000元、6000元或9000元。縣長翁章梁表示，長輩長年為家庭及土地付出，政府有責任給予尊重與關懷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。