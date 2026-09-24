台南「台灣萬里長城」遭酸開天價6億找接手 業者：已7、8組買家洽詢

台南知名觀光景點「台灣萬里長城」日前開價6億元尋找接手者，消息曝光後引發熱議，不少網友驚呼「根本是開天價」，孰料，買方市場詢問度其實相當熱絡。「台灣萬里長城」創辦人林務局長（本名林士榮）透露，目前已有7、8組潛在買家透過電話洽詢，其中以宗教界人士動作較為積極。

林務局長表示，該園區是自己花了約10年陸續購地、擴建，投入約2億元沿山勢打造3公里仿古城牆，設有英雄關、美人關、山海關等景點，並搭配電影老街、古裝體驗等設施，2018年開幕後曾吸引逾52萬人次造訪，首年營收突破億元。

他說，近年來園區吸引不少藝人拍攝MV、廣告，維持一定能見度，目前年營收也維持一定規模，但自己年齡已73歲，還有其他資產需要管理，有些分身乏術，因此決定尋找專業團隊接手，盼「財產不要變遺產」，也希望趁有生之年完成環遊世界的願望。

對於6億開價引發外界質疑，林務局長坦言，看到部分網友留言「心裡很是受傷」，但強調園區占地3萬多坪，目前僅開發約3成，價格是以整體土地、建設及未開發空間等條件評估，希望找到能延續園區發展的新經營者，未來仍有相當大的利用空間。

他也透露，消息曝光後電話幾乎沒停過，目前已有7、8組潛在買家詢問，包括準備上市櫃企業、旅遊業者及宗教界人士，其中宗教界人士已有好幾組洽詢，有買家已經要求提供園區資料，進一步了解土地狀況。

不動產仲介黃姵甯日前受客戶委託到場現勘，並向業者調閱地籍資料。她表示，園區約3萬2000多坪，包含建地、農地，土地條件及未開發空間具有一定彈性，客戶有意購買鄰近土地興建廟宇，結合既有長城園區，朝宗教、休閒及親子旅遊等方向發展，目前雙方仍在進一步洽談。

林務局長強調，園區鄰近六重溪、山林及嘉南平原，距交流道約5公里，且已有停車及水電等基礎條件，若未來由宗教團體接手，能結合參拜、健走及觀光，甚至擴大電影場景及影城功能，讓園區轉型為多元性觀光場域，只要買方的提案好，「完全可以議價」。

台南知名觀光景點「台灣萬里長城」園區約3萬2000多坪，創辦人「林務局長」日前開價6億元盼尋找接手者。圖／台灣萬里長城提供

台南「台灣萬里長城」開價6億元尋找接手者，消息曝光後，業者透露，已有7、8組潛在買家洽詢，其中宗教界人士表達較高興趣。圖／台灣萬里長城提供