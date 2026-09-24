嘉義縣11.6萬名長輩領重陽金 10月12日起發3.69億

嘉義縣重陽敬老禮金10月12日起發放，今年約11萬6824名長輩符合資格，較去年增加3448人，預計發出3億6935萬元；依年齡每人可領3000元、6000元或9000元。縣長翁章梁表示，長輩長年為家庭及土地付出，政府有責任給予尊重與關懷。

嘉義縣截至今年8月底，65歲以上老年人口占24.74%。縣府日前由秘書長羅木興主持發放說明會，邀集各局處及鄉鎮市公所討論發放作業，希望讓流程更加順暢。

縣府表示，今年敬老禮金發放對象為重陽節以前年滿65歲，包含重陽節當日滿65歲者，須在6個月前已設籍嘉義縣，且重陽節前一個月仍持續在籍。

禮金依年齡分級，65歲至89歲每人3000元、90歲至99歲每人6000元，百歲以上人瑞每人9000元。今年符合資格者約11萬6824人，預計發放總額3億6935萬元。

社會局表示，今年仍採現金及匯款兩種方式，過去已申請匯款者不必重新申請。今年匯款人數3萬4769人，金額1億979萬7000元，預計10月8日前撥入帳戶；現金發放8萬2055人，金額2億5954萬5000元。

現金部分由縣府各局處10月12日起至16日深入各村里親自或定點發放，長輩領取時須備妥身分證正本及印章，領取期限至11月12日止。百歲以上人瑞則由翁章梁親自祝賀或由公所代表前往慰問。

嘉義縣今年約11萬6824名長輩符合重陽敬老禮金領取資格，現金發放期間自10月12日起至11月12日止。圖／嘉義縣政府提供