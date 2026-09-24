台南購物節登錄破10億 中秋教師連假逛商圈夜市抽2千元

台南購物節消費熱度持續升溫，消費登錄金額已突破10億元。適逢中秋、教師節連假將至，台南市府加碼串聯商圈、市場及夜市，民眾消費完成登錄，有機會抽中2000元「加菜金」，邀請民眾連假到台南吃美食、逛商圈、買中秋食材，消費還能拚手氣。

台南市經發局表示，「2026台南購物節商圈祭」持續串聯各地商圈及市集，民眾在指定配合商圈、市集攤位消費，掃描數位登錄券QR Code完成登錄，就有機會抽中2000元加菜金；指定公有市場及夜市特約攤商也推出「中秋加菜金」抽獎，讓民眾採買中秋食材、逛市場、遊夜市都能參加。

市長黃偉哲表示，今年台南購物節提供多元抽獎及加碼活動，民眾單筆消費滿50元並完成登錄，即可取得1組抽獎序號，消費越多、累積抽獎機會越多；到購物節特約店家消費，還可享抽獎序號「兩倍送」，增加中獎機會，也為店家帶來曝光及人潮。

經發局長張婷媛指出，隨著中秋及教師節連假到來，台南各商圈、市場及夜市陸續推出特色活動及優惠，民眾可安排台南小旅行，白天逛商圈、市場，晚上品嘗夜市美食，消費後別忘了完成登錄。

經發局昨舉辦「台南購物節招商說明會」，吸引逾40家商圈店家及業者參與，現場說明活動內容、店家合作方式及操作流程，並與業者交流參與需求，盼吸引更多在地商家加入特約店家。

經發局表示，凡台南市合法登記店家皆可申請加入特約店家，市府將整合宣傳及行銷資源，協助業者提升能見度。2026台南購物節活動期間至明年3月15日，7月1日起消費即可溯及登錄，期間規畫月月抽獎及不同主題加碼活動，相關辦法及特約店家資訊可至「台南購物節」官方網站查詢。