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台南共享機車停滿路邊 議員憂排擠市民需求…市府要求業者加強巡查

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市議員發現部分路段出現共享機車大量占用一般機車停車格，影響一般民眾停車權益。圖／議員許至椿提供
台南市議員發現部分路段出現共享機車大量占用一般機車停車格，影響一般民眾停車權益。圖／議員許至椿提供

台南有三間共享機車品牌進駐服務，但議員發現共享機車缺乏固定停放場所，時常造成占用停車格、車輛調度問題，也恐排擠一般民眾停車空間，要求市府管制共享機車的停放地點與數量；交通局指，已要求業者加強巡查與調度頻率，勿影響一般車輛停放。

交通局說，針對民眾機車或共享機車停車需求熱區，會再邀相關單位會勘，朝增設機車停車空間或適當畫設共享機車格位，同時規範停車空間方式處理。

市議員許至椿昨質詢說，共享機車常吸引觀光客與年輕族群租用，不過缺乏固定租還站點，導致常有特定區域出現大量共享機車集中停放，中西區環河街就曾有整排共享機車占用一般路邊車格，不僅排擠一般民眾停車權益，假日觀光人潮更讓市區一位難求的停車需求雪上加霜，主管機關須正視。

交通局表示，若共享機車占用路邊車格三天以上，將對逾期者通報警方拖吊。

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