台南YouBike路線偏觀光…居民騎舊市區「與車爭道」盼完善通勤路網

台南YouBike站點在六都倒數第二，市府加速布建，目標年底增至八二五處，但有議員昨質詢認為，相關自行車道多偏向觀光休閒性質，盼加速建置通勤、通學型自行車路網；有市民也說，騎在舊市區時常跟汽機車爭道，相當危險。

南市交通局表示，正檢討市區主要道路設置人車共用空間的可行性，並評估利用北外環道路下方適當空間，納入安南區自行車道延伸規畫，逐步完善自行車路網。

根據YouBike官網，截至昨天南市站點共七六六站，六都僅比桃園多，不過近兩年設站速度最快，光二○二三年至二○二五年間就從三六二站增至六三四站，成長百分之七十五點一，是六都最高，騎乘人次更翻倍。

議員蔡麗青指出，台北市近年積極建置自行車道，自行車逐漸成為市民日常出行選項，然而，台南現有自行車道多集中休閒路線，例如幅員遼闊的安南區，部分地區大眾運輸較不便利，現有四條自行車道，多偏向休閒用途，建議加快「曾文溪左岸追夕」及「台江大河灣」等路線規畫，並思考串連住宅區、學校等交通節點。

交通局指出，全市目前建置五十七條、總長超過七百公里的自行車道，路線以防汛堤頂道路、水岸綠道、濱海路線等休閒型路線為主，市府已成立「自行車道聯合推動小組」，任務包括整體路網規畫、改善方向，近期將規畫結合曾文溪畔與糖鐵文化的「曾文左岸追夕自行車道」、串連在地文化景點的「台江大河灣」環狀路線，會由相關單位向中央申請經費辦理。

交通局表示，目前站點以住宅區最多，使用量最高的前三處為新營車站、台南車站前站、前鋒路後站，顯示公共自行車已具備銜接鐵路等大眾運輸的轉乘功能。