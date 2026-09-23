濁水溪迎來柔雪美景 中秋連假防塵工作不中斷

雲林縣台西鄉農會去年推出「烤玉米」零食，引發市場搶購，今再發表姐妹產品「烤香米」。國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡曾多次為「烤玉米」行銷，今出席發表會表示，在地農產只要找到合適的加工方式，就能創造新的市場可能，她會持續推廣雲林農產品。

2026-09-23 16:11