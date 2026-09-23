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濁水溪迎來柔雪美景 中秋連假防塵工作不中斷
西螺大橋下甜根子草盛開，濁水溪沿岸迎來「柔雪」美景。第四河川分署表示，面對東北季風即將到來，已整備防制量能，中秋連假防塵工作也不中斷，讓民眾安心賞景、歡度佳節。
每逢中秋前後，溪畔常見盛開的甜根子草，宛如飄落一層柔軟白雪，尤其西螺大橋周邊極具特色，吸引人潮賞景。經濟部水利署第四河川分署今天邀集相關單位，召開中秋節連假揚塵抑制聯繫會議，共同強化連假期間揚塵防制與緊急應變，讓遊客能好好欣賞美景。
第四河川分署表示，利用衛星影像及空拍資料分析，已掌握河道內裸露區位，並把握時機加速推動植生復育、河道整理及防洪植栽等工作，從源頭降低揚塵風險。目前已累計完成約277.7公頃裸露面積改善，其中包括261公頃綠覆蓋、12.5公頃河道整理及4.2公頃防洪植栽等作業，提升河岸環境韌性。
第四河川分署長張朝恭說，連假期間將持續掌握氣象、風速及河道裸露情形，風勢增強或揚塵風險升高時，機動調派水車、霧砲車等設備加強抑塵；針對局部裸露區域，將依現地條件採取適當覆蓋及其他防制措施。
張朝恭提及，會同時串聯彰化縣、雲林縣等地方政府，加強河川區域外農地、營建工地及相關污染源巡查，共同降低揚塵發生機率。
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