700人海選拚進10強 雲耀星聲10月17日決戰線上票已搶光

雲林縣府「雲耀星聲～歌唱選秀大賞」邁入第5屆，今年吸引近700人參賽，經過全台海選、初賽、專業培訓及複賽層層考驗，10強選手今天首度公開亮相，將於10月17日登上雲林表演廳最終舞台，爭奪冠軍及5萬元獎金，決賽演唱會免費入場，線上索票已額滿，實體票今起開放索取。

雲林縣府勞動暨青年事務發展處今天下午在縣府親民大廳舉行決賽宣傳活動，10強選手首次公開亮相，展現各自音樂風格及舞台魅力，明星導師「好樂團」也到場演出，為10月17日的決賽暖身。

勞青處長張世忠表示，「雲耀星聲」今年邁入第5屆，有人參賽後辭去工作追逐歌手夢，也有人選擇斜槓兼職。今年參賽者來自各行各業，包括學生、老師、工程師及勞工，10強選手有大學生、土木工程師、設計師、駐唱歌手、幼教老師及護理師，甚至有來自馬來西亞的選手。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，縣府近年加強青年事務推動，雲耀星聲不只是要尋找會唱歌的人，更希望打造一個讓青年勇敢站上舞台的平台，她很開心看到今天入選10強的選手眼中充滿光采。

張世忠表示，今年集結重量級音樂師資，包括黃國倫、丁曉雯、陳威宇、蔡佩軒及好樂團擔任導師，另邀請金曲製作人林隆璇、音樂製作人小樂等擔任評審，從歌唱技巧、歌曲詮釋到舞台表現，提供10強選手專業指導。

10月17日決賽將於下午6點在雲林表演廳登場，下午5點20分開放入場，除了10強選手輪番較勁爭奪冠軍及5萬元獎金，也邀請陳忻玥、好樂團、蔡佩軒演出，讓參賽選手與歌手同台交流。

勞青處表示，決賽演唱會採免費索票入場，每人限領2張，因座位有限，線上索票已額滿，實體索票自今天起開放，可至文化觀光處圖書館1樓服務台、撫錢House青創基地索取，數量有限、送完為止。相關資訊將公告於勞青處網站、雲青有GO站、社群平台及「雲耀星聲～歌唱選秀大賞」粉絲專頁。

雲林縣府「雲耀星聲～歌唱選秀大賞」邁入第5屆，今年吸引近700人參賽，經過全台海選、初賽、專業培訓及複賽層層考驗，10強選手今天首度公開亮相。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府「雲耀星聲～歌唱選秀大賞」邁入第5屆，今年吸引近700人參賽，經過全台海選、初賽、專業培訓及複賽層層考驗，10強選手今天首度公開亮相。記者陳雅玲／攝影