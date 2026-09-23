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台南檢察官為消防員授課 打造依法行政反貪廉能環境

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局今天舉辦「廉潔消防—從反貪防弊看消防人員的風險辨識與法治界線」，由台南地檢署檢察官王鈺玟及永康區公所政風室主任許華欣解說。圖／消防局提供
台南市消防局今天舉辦「廉潔消防—從反貪防弊看消防人員的風險辨識與法治界線」，由台南地檢署檢察官王鈺玟及永康區公所政風室主任許華欣解說。圖／消防局提供

台南市消防局今天由台南地檢署檢察官王鈺玟及永康區公所政風室主任許華欣，分別為消防員針對近期違法吸金、公務員要求期約收受賄賂等重大違法案例進行剖析，以及解說公益揭弊者保護法核心意旨與法規細節，打造堅守依法行政原則與勇於揭弊、安心檢舉的反貪廉能環境。

消防局表示，為落實台南市政府廉政公約並強化機關風險辨識機制，今天在消防局舉辦「廉潔消防—從反貪防弊看消防人員的風險辨識與法治界線」廉政教育訓練，盼藉由實務法令剖析，提升全體同仁廉潔意識，築牢防貪、反貪的法治防線。

鑑於近期公務機關陸續傳出違法吸金、公務員要求期約收受賄賂等重大違法案例，台南地檢署檢察官王鈺玟透過解析「合法便民」與「違法圖利」的法律紅線與對價關係，引導消防員辨識履職過程中，可能面臨的法律陷阱與風險；確保同仁堅守依法行政原則，杜絕違法圖利疑慮。

另因應公益揭弊者保護法於去年7月22日正式施行，其施行細則亦於今年年8月27日發布施行，為使消防員及時掌握最新法令脈動，由法務部廉政署種子講師永康區公所政風室主任許華欣授課，針對揭保法核心意旨與法規細節進行解說，以落實保障揭弊者權益，打造勇於揭弊、安心檢舉的廉能環境。

消防局長楊宗林表示表示，消防工作肩負市民生命財產安全，執法與服務過程皆須秉持廉潔品德，期盼同仁落實「廉潔自持、依法行政」的核心價值，樹立消防團隊正面廉能形象。

台南市消防局今天舉辦「廉潔消防—從反貪防弊看消防人員的風險辨識與法治界線」，由台南地檢署檢察官王鈺玟解說。圖／消防局提供
台南市消防局今天舉辦「廉潔消防—從反貪防弊看消防人員的風險辨識與法治界線」，由台南地檢署檢察官王鈺玟解說。圖／消防局提供

台南市消防局今天舉辦「廉潔消防—從反貪防弊看消防人員的風險辨識與法治界線」，由永康區公所政風室主任許華欣解說。圖／消防局提供
台南市消防局今天舉辦「廉潔消防—從反貪防弊看消防人員的風險辨識與法治界線」，由永康區公所政風室主任許華欣解說。圖／消防局提供

台南 檢察官

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