嘉義協志工商校地活化 台語基地拚年底開幕、美術館2028完成

嘉義縣私立協志高級工商職業學校2022年8月停辦，6公頃校地無償捐給縣府，規畫打造文化教育園區，議員黃啟豪今在議會關心校地活化進度。縣府表示，協志美術館空間規畫及景觀設計將在2028年底完成，並教育部爭取經費，打造沈浸式「台語基地」，預計今年底開幕。

文化觀光局長徐佩鈴說，縣府將協志工商定位為「文化教育園區」，專科大樓由文觀局推動「協志美術館」，教學大樓及科技技藝大樓由教育處成立「社區教育中」心，設計規畫案第一期9月15日已審查通過，由台灣建築師邱文傑得標，盼打造讓大家都能走入的藝文場館。

此外，協志工商創辦人何明宗捐贈1500件文物，已由文觀局清點完成，後續將進行典藏並討論存放地點，也持續與在地藝術家討論未來規畫及發展。未來一、二樓將打造展館，三、四樓作為推廣教育及行政辦公空間，同時預留校友空間，整體建設期程預計2028年底完成。

教育處長李美華說，教學大樓將整合嘉縣學生輔導諮商中心、數位辦公室等單位，並結合蒙特梭利、華德福、Kist實驗教育，成立集中式師培教育中心，並建置教師甄試場域；科技技藝大樓已由教育部終身教育司核定經費，打造「台語基地」沈浸式教學場域，預計今年底開幕。