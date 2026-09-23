台西農會推「烤香米」…米、玉米、毛豆變身零食 張嘉郡助攻行銷

雲林縣台西鄉農會去年推出「烤玉米」零食，引發市場搶購，今再發表姐妹產品「烤香米」。國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡曾多次為「烤玉米」行銷，今出席發表會表示，在地農產只要找到合適的加工方式，就能創造新的市場可能，她會持續推廣雲林農產品。

台西鄉農會今推出新產品「烤香米」，由農會理事長林漢樹、總幹事林添祥、常務監事吳水定主持，農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、縣議員吳蕙蘭等人受邀出席。

「烤香米」選用雲林在地蓬萊米、玉米、毛豆、紅蘿蔔等農產，透過高溫乾燥製程，成為容易保存的特色米食產品。林添祥指出，去年推出的「烤玉米」銷量已超過270萬包，感謝張嘉郡長期協助宣傳，讓更多人認識台西的特色產品，這次農會再推出新品，希望銷售再創佳績。

張嘉郡說，面對消費型態改變，農民除了把東西種好，也需要有更多元的銷售方式，才能拓寬銷路，台西鄉農會持續投入產品研發，就是把農業現場的好食材，轉化成消費者更容易接受的產品。

張嘉郡指出，國產米過去多以米飯形式出現在餐桌上，現在透過不同加工技術，也能發展成零食、點心等產品，「烤香米」把國產蓬萊米與雲林玉米、毛豆結合，也讓消費者在日常生活中就能接觸國產農產。

她相信在地農產只要找到合適的加工方式，就能創造新的市場可能，會親力親為擔任農民、農產品行銷大使，將雲林的農產推廣出去，並攜手各單位，力拚雲林農業產值再創高峰。

雲林縣台西鄉農會今推出新產品「烤香米」，國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡（中）受邀到場推廣，她表示，在地農產只要找到合適的加工方式，就能創造新的市場可能。記者陳雅玲／攝影