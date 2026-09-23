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共享機車停滿路邊機車格 南市議員憂市民「沒位停」…交通局：加強巡查

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員許至椿表示，台南近年來共享機車逐漸普及，但部分路段出現大量車輛集中占用一般機車停車格，恐影響當地居民及一般民眾停車權益，要求交通局提出改善方案。圖／市議員許至椿提供
台南市議員許至椿表示，台南近年來共享機車逐漸普及，但部分路段出現大量車輛集中占用一般機車停車格，恐影響當地居民及一般民眾停車權益，要求交通局提出改善方案。圖／市議員許至椿提供

台南市公共交通工具逐漸普及，有議員卻發現，台南市許多共享機車缺乏固定停用場所，時常造成占用停車格問題，恐排擠一般民眾停車空間，要求交通局應針對共享機車停放亂象提出解決方案。對此，交通局表示，已要求業者加強巡查與調度頻率，勿影響一般車輛停放。

市議員許至椿指出，共享機車雖然具備環保與便捷的特性，常吸引觀光客與年輕族群租用，不過共享機車營運模式缺乏固定的租還站點，導致常有特定區域出現大量共享機車集中停放，尤其中西區環河街就曾有整排共享機車占用一般路邊機車停車格，相當誇張。

他認為，這類情形不僅排擠在地或一般民眾停車權益，在假日觀光人潮湧入時，恐讓原本就一位難求的市區停車需求雪上加霜，嚴重影響當地居民的生活品質與停車便利性，要求交通局等主管機關正視問題。

交通局表示，現行的「台南市共享機動車輛管理自治條例」規定，業者必須負責車輛的調度、維修保養與主動巡查，且不得影響一般車輛的正常停放，將要求業者加強巡查與調度頻率，勿影響一般車輛停放。

此外，共享機車如長期占用路邊車格3天以上，交通局將依台南市路邊停車收費及管理自治條例，要求業者限期改善，同時逾期者將依法通報警方拖吊。

交通局也說，針對民眾機車或共享機車停車需求熱區，會再邀請相關單位辦理會勘，朝增設機車停車空間或適當劃設共享機車格位，同時規範停車空間方式處理，打造兼顧民眾機車及共享機車停車需求。

台南 共享機車 議員

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