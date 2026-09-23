台南YouBike站點增、自行車運動興起 議員促補足自行車通勤路網

台南市YouBike設站速度居六都前段班，全市目前已有756處站點，市府目標年底前增加至825處，不過，市議員蔡麗青今質詢指出，台南自行車道目前仍多以觀光休閒為主，建議市府加速建置通勤、通學型自行車路網，讓自行車真正成為市民日常交通工具；民眾則說，騎在舊市區時常跟汽機車爭道，相當危險。

對此，交通局表示，正檢討市區主要道路設置人車共用空間的可行性，並評估利用北外環道路下方適當空間，納入安南區自行車道延伸規畫，逐步完善自行車路網。

蔡麗青表示，台北市近年積極建置自行車道，自行車已逐漸成為市民日常出行選項，然而，台南現有自行車道多集中在堤頂、水岸及濱海等休閒路線，若自行車與機車混行，不僅便利性不足，也影響騎乘安全。

她指出，安南區幅員遼闊，部分地區大眾運輸較不便利，雖現已有4條自行車道，但多偏向休閒用途，建議市府加快「曾文溪左岸追夕」及「台江大河灣」等路線規畫，並思考串聯住宅區、學校及交通節點，讓自行車從假日休閒轉向日常通勤、通學。

交通局表示，目前全市YouBike約756處站點，以住宅區最多，其次為公園、觀光景點、學區、行政機關、交通節點及醫療院所；使用量最高的前三處為新營車站、台南車站前站及前鋒路後站，顯示公共自行車已具備銜接鐵路等大眾運輸的轉乘功能。

交通局指出，全市目前已建置57條、總長超過700公里的自行車道，路線仍以防汛堤頂道路、水岸綠道及濱海路線等休閒型路線為主，安南區現有山海圳綠道、雙博自行車道、三館線自行車道及雲嘉南濱海多元路線。

交通局強調，市府已成立「自行車道聯合推動小組」，任務包括整體路網規畫及改善方向，推動小組近期也將規畫結合曾文溪畔與糖鐵文化的「曾文左岸追夕自行車道」，以及串聯在地文化景點的「台江大河灣」環狀路線，後續將由相關單位向中央申請經費辦理。