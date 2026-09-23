全台百大文化基地台南8處入選 集貼串起城市文化記憶

文化部推出「文化玩百－收藏台灣島嶼的文化記憶」環島集貼活動，即日起至10月30日止，邀請民眾走訪全台文化基地、完成指定任務蒐集專屬貼紙，累積指定張數即可兌換限量好禮，南市文化局今推介入選的8處百大文化基地，邀請民眾趁中秋連假期間展開文化小旅行。

文化局表示，文化部首屆「百大文化基地」從全台1026件候選案中選出110處，台南8處包含88藝療所、大崎村落創藝基地、台江十三佃鄭家社區博物館、台南林百貨、台灣基督長老教會歷史檔案館、版本書店、台南新化生活故事博物館及「曬書店×新營市民學堂」。

文化局提到，8處文化基地涵蓋城市街區、地方聚落及民間文化空間，展現台南多元文化樣貌，民眾可依各基地規定完成打卡或指定任務後，即可獲得專屬貼紙1張，累積10、20、30、40、50張，即可兌換「阿在探探團」系列限量好禮，包括徽章、襪子及娃包組合等。

文化局也說，「阿在探探團」以榕樹「阿在」為主角，與5隻小鳥阿嘴、阿歌、小綠、小冠及阿線展開文化探險；台南地區兌換地點為台南市歷史館、台南山上花園水道博物館、南瀛天文館及台南左鎮化石園區，除周三休館外，其餘開館日皆可兌換，數量有限，送完為止。