快訊

亞運體操／壽星唐嘉鴻完美演出！中華男團奪銅連兩屆登頒獎牌

習近平專機啟程訪美！從台灣到AI 川習會六大關鍵議題一次看

日本二手書店湧詭異大單！逾50噸書籍出口美國 疑被「餵食AI」

聽新聞
0:00 / 0:00

全台百大文化基地台南8處入選 集貼串起城市文化記憶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市文化局表示，台南共有8處百大文化基地入選，民眾走訪完成指定任務可蒐集專屬貼紙，集滿指定張數可兌換「阿在探探團」限量好禮。圖／南市文化局提供
台南市文化局表示，台南共有8處百大文化基地入選，民眾走訪完成指定任務可蒐集專屬貼紙，集滿指定張數可兌換「阿在探探團」限量好禮。圖／南市文化局提供

文化部推出「文化玩百－收藏台灣島嶼的文化記憶」環島集貼活動，即日起至10月30日止，邀請民眾走訪全台文化基地、完成指定任務蒐集專屬貼紙，累積指定張數即可兌換限量好禮，南市文化局今推介入選的8處百大文化基地，邀請民眾趁中秋連假期間展開文化小旅行。

文化局表示，文化部首屆「百大文化基地」從全台1026件候選案中選出110處，台南8處包含88藝療所、大崎村落創藝基地、台江十三佃鄭家社區博物館、台南林百貨、台灣基督長老教會歷史檔案館、版本書店、台南新化生活故事博物館及「曬書店×新營市民學堂」。

文化局提到，8處文化基地涵蓋城市街區、地方聚落及民間文化空間，展現台南多元文化樣貌，民眾可依各基地規定完成打卡或指定任務後，即可獲得專屬貼紙1張，累積10、20、30、40、50張，即可兌換「阿在探探團」系列限量好禮，包括徽章、襪子及娃包組合等。

文化局也說，「阿在探探團」以榕樹「阿在」為主角，與5隻小鳥阿嘴、阿歌、小綠、小冠及阿線展開文化探險；台南地區兌換地點為台南市歷史館、台南山上花園水道博物館、南瀛天文館及台南左鎮化石園區，除周三休館外，其餘開館日皆可兌換，數量有限，送完為止。

台南 基地台 文化 文化局 文化部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文化部百大基地 讓旅美台人下一代有專屬台灣記憶

中秋連假哪裡去？到屏東走一日至三日遊主題路線

新光三越周年慶寶可夢大量出沒 訓練家蒐集神奇寶貝必看攻略

2026全國文化會議 卓揆：政府支持文化的力量不會退縮

相關新聞

另一半遭爆曾為狼師 民眾黨南市議員參選人吳依潔回應「錯就是錯」

基層選戰逼近，台灣基進黨台南永康區議員參選人吳依潔今揭發同選區對手民眾黨議員參選人林乃立郭姓夫婿為狼師，卻仍長期擔任選務助理，頻繁與選民接觸，引起外界關注。林乃立表示「錯就是錯」，並發出4點聲明回應。

台南YouBike站點增、自行車運動興起 議員促補足自行車通勤路網

台南市YouBike設站速度居六都前段班，全市目前已有756處站點，市府目標年底前增加至825處，不過，市議員蔡麗青今質詢指出，台南自行車道目前仍多以觀光休閒為主，建議市府加速建置通勤、通學型自行車路網，讓自行車真正成為市民日常交通工具；民眾則說，騎在舊市區時常跟汽機車爭道，相當危險。

全台百大文化基地台南8處入選 集貼串起城市文化記憶

文化部推出「文化玩百－收藏台灣島嶼的文化記憶」環島集貼活動，即日起至10月30日止，邀請民眾走訪全台文化基地、完成指定任務蒐集專屬貼紙，累積指定張數即可兌換限量好禮，南市文化局今推介入選的8處百大文化基地，邀請民眾趁中秋連假期間展開文化小旅行。

影／南警限量30組「卡娜赫拉粉紅警察娃娃」 只送不賣邀請民眾來台南

台南市警察局繼首波與「卡娜赫拉的小動物」跨海聯名「南市警局 × 卡娜赫拉的小動物」防詐宣導企畫後，在中秋節前夕再將日本創作者卡娜赫拉老師繪製的專屬圖像立體化，打造限量30組「粉紅兔兔警察娃娃」，只送不賣，從明日起開放民眾來台南參與活動，將於10月12日抽獎。

傳統金獅變身城市IP 「鏹鏹」現身台南串聯12宮廟尋寶趣

台南12間宮廟要被「金獅」攻占了？台南市文化局將傳統藝陣金獅轉化為城市文化IP「鏹鏹」，10月3日至11日將推出「鏹鏹帶你尋寶去」，串聯12間宮廟，讓民眾與金獅走進廟埕、街巷尋寶，透過遊戲與走讀認識台南宮廟文化，活動期間多處宮廟將出現大型鏹鏹氣球裝置。

台南中秋月餅行情出爐！蛋黃酥、綠豆椪每顆48元起 文旦、生鮮供應充足

中秋節將至，台南月餅價格行情出爐，蛋黃酥、綠豆椪每顆約48至120元，部分店家較去年漲3至5元，一般月餅則依尺寸、內餡不同，每顆約50至160元，市府法制處調查，目前整體價格仍屬平穩，文旦供應充足，豬肉及部分蔬果則受節慶需求及天候影響微幅上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。