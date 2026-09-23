博餅、親子手作一次玩 中秋連假來台南隆田「博好運」

中秋連假近，台南市文化資產管理處25日至28日中秋連假，將在隆田文化資產教育園區推出「月兔嬉遊隆田・中秋博好運」系列活動，以月兔、月亮、月餅及傳統博餅為主題，規畫三大活動，邀請遊客來賞遊。

文化資產管理處處長陳思瑀表示，文化資產保存不只是留住建築與歷史，更重要的是讓文化持續與現代生活產生連結，此次將中秋節慶轉化為闖關、博餅及手作等生活化體驗，讓不同年齡層都能用輕鬆、有趣的方式親近傳統文化。

同時也透過活動串聯園區空間，持續探索文化資產場域的多元運用，讓歷史建築不只是參觀、展示的地方，也能成為親子共遊、文化體驗與日常交流的生活場域。

她指出，4天連假天天登場的「月兔隆田大冒險」，以「月兔遺失了中秋好運」為故事主軸，邀請遊客化身「月兔好運隊」，拿著任務卡走進園區完成四道關卡，包括「月兔跳跳跳」、「月餅運送大作戰」、「中秋知識王」及「尋找隆田月兔」。活動將中秋節慶元素結合隆田園區的交通、產業文化及空間特色，讓民眾邊玩邊認識園區；完成全部關卡並取得認證，還可兌換限量「CHA CHA花燈」，為中秋假期增添趣味與好運。

此外，26、27日還有限定登場的「月兔博好運」，則把中秋傳統「博餅」習俗帶進文化資產園區。參與民眾透過擲6顆骰子挑戰不同組合，依骰子結果分為「一秀、二舉、四進、三紅、對堂、狀元」等級別，在骰子聲中體驗傳統節俗，也感受博餅蘊含的科舉文化意象與遊戲趣味，還有機會獲得相應好禮。

喜歡動手做親子家庭，則可參加「月兔中秋手作所」，以月兔、月亮及月餅為創作元素，運用中藥香粉及月餅造型模具，親手製作專屬的「隆田中秋月餅」香餅。從捏塑、造型到香氣體驗，將熟悉的中秋月餅轉化為可以帶回家的節慶作品，也讓親子在一起動手創作的過程中，透過視覺、觸覺與嗅覺認識傳統節慶，留下屬於隆田的中秋記憶。