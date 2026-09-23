影／南警限量30組「卡娜赫拉粉紅警察娃娃」 只送不賣邀請民眾來台南

台南市警察局繼首波與「卡娜赫拉的小動物」跨海聯名「南市警局 × 卡娜赫拉的小動物」防詐宣導企畫後，在中秋節前夕再將日本創作者卡娜赫拉老師繪製的專屬圖像立體化，打造限量30組「粉紅兔兔警察娃娃」，只送不賣，從明日起開放民眾來台南參與活動，將於10月12日抽獎。

台南市警局今年7月17日發表全台首創、獨家跨海合作的卡娜赫拉防詐宣導企畫，歷經長達9個月的跨國溝通，將民眾熟悉的「P助與粉紅兔兔」換上台灣警察制服，並搭配安平古堡與盛夏繽紛的鳳凰花、阿勃勒花雨景致，辦理包購物袋、彩色反光手環、安心防線文件夾、可愛貼紙的「防詐應援組合包」首波抽獎活動。

警察局指出，這次聯名卡娜赫拉的小動物警察娃娃從平面圖像轉為立體絨毛公仔，製程相當繁複，為了忠實還原角色神韻與台灣警察制服細節，同時符合日方對布料質感與角色比例的嚴格要求，犯罪預防科承辦團隊參與每一個製作環節、研究布料材質，反覆修正身形與配件車縫，經過多道工序把關才正式亮相。

警察局表示，娃娃兼具收藏質感與細節還原度，萌感十足的粉紅兔兔換上警察制服，以「可愛執勤中，詐騙退散」的滿滿活力，是只送不賣的非賣品，限量30組；抽獎活動由市警局與文化局合作，將身穿警察制服的 P 助與粉紅兔兔製成實體拍照立牌，進駐古蹟安平古堡。

警察局說明，活動自明日起至10月11日止，市民朋友與外縣市民眾均可參加，邀請大家中秋佳節、雙十連節到台南觀光旅遊，走訪安平古堡與立牌合照，再依指定步驟上傳至台南市警察局官方臉書粉專，即可參加抽獎，預計於10月12日抽出30名幸運兒，相關活動辦法可參考：https://www.facebook.com/share/p/1DhmAQjyb9/

活動在台南市警局臉書上架後，民眾立即湧入留言「可以用買的嗎」、「超可愛、週末衝一波安平古堡 好想要」、「30個名額太少了啦！好希望可以直接買」、「這是要逼迫卡娜赫拉迷嗎？？？好想要啊」、「求販售」、「抽不到可以用現金下架嗎」、「拜託讓我用買的啊啊啊啊」。

警察局長林國清提醒，面對變化多端的詐騙手法，關鍵在於日常多一分警覺心，本次活動結合古蹟景點與連假出遊熱潮，希望藉由「卡娜赫拉的小動物」角色親民溫暖的形象，吸引更多人關注防詐議題，也將防詐意識自然帶入生活。

台南市警察局打造限量30組「粉紅兔兔警察娃娃」，只送不賣，從明日起開放民眾來台南參與活動，將於10月12日抽獎。圖／警察局提供

台南市警察局打造限量30組「粉紅兔兔警察娃娃」，只送不賣，從明日起開放民眾來台南參與活動，將於10月12日抽獎。圖／警察局提供

台南市警察局打造限量30組「粉紅兔兔警察娃娃」，只送不賣，從明日起開放民眾來台南參與活動，將於10月12日抽獎。圖／警察局提供