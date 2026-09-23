傳統金獅變身城市IP 「鏹鏹」現身台南串聯12宮廟尋寶趣

台南12間宮廟要被「金獅」攻占了？台南市文化局將傳統藝陣金獅轉化為城市文化IP「鏹鏹」，10月3日至11日將推出「鏹鏹帶你尋寶去」，串聯12間宮廟，讓民眾與金獅走進廟埕、街巷尋寶，透過遊戲與走讀認識台南宮廟文化，活動期間多處宮廟將出現大型鏹鏹氣球裝置。

文化局長黃雅玲表示，傳統藝陣中的神獸不只是表演造型，也承載地方信仰與生活記憶，此次以金獅為原型，透過角色造型、個性及故事設定，讓藝陣文化從祭典現場走入日常生活，盼讓不同世代以更親近的方式接觸傳統文化。

文化局說，首波登場的「鏹鏹」是一隻閒不下來的金獅，聽見鑼鼓聲就往前衝，個性直率，還特別喜歡閃亮物品、漂亮花朵及熱鬧氣氛，因此設定讓「鏹鏹」穿梭在台南古蹟、宮廟與街巷，藏身廟宇角落，等待民眾發現。

文化局提到，「鏹鏹帶你尋寶去」將推出尋寶地圖、遊戲及走讀，串聯12間宮廟，讓民眾循著鏹鏹腳步探索不同廟宇。鏹鏹不只是一次性的活動吉祥物，也是台南將傳統文化轉譯為城市IP的新嘗試，未來將透過影像、活動及文化場域，持續帶民眾認識台南藝陣、宮廟與古蹟。