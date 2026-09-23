台南中秋月餅行情出爐！蛋黃酥、綠豆椪每顆48元起 文旦、生鮮供應充足

中秋節將至，台南月餅價格行情出爐，蛋黃酥、綠豆椪每顆約48至120元，部分店家較去年漲3至5元，一般月餅則依尺寸、內餡不同，每顆約50至160元，市府法制處調查，目前整體價格仍屬平穩，文旦供應充足，豬肉及部分蔬果則受節慶需求及天候影響微幅上漲。

法制處表示，因應秋節來臨，9月起陸續展開秋節食品專案訪查，前往舊振南、聖保羅、金葡萄、萬川號、舊永瑞珍等月餅糕點業者，並會同市場處前往水仙宮、保安、麻豆、新營等10處傳統市場，以及萬家福、全聯、大全聯等4家連鎖賣場，了解應景食品價格及供應情形。

法制處提到，經調查，蛋黃酥、綠豆椪每顆約48至120元，部分店家較去年調漲3至5元；一般月餅則依尺寸及內餡不同，每顆約50至160元，賣場禮盒價格多與去年相當；生鮮食材部分，豬肉及青椒、紅龍果、香蕉等價格略有上漲，但文旦價格穩定，各類食材供應仍充足。

此外，法制處也會同衛生局針對中秋食品製造、販售及餐飲業者進行聯合稽查與抽驗，檢視食品安全及環境衛生。

法制處提醒，業者應落實食品衛生管理及透明標價，消費者採買時則應看清食品標示、來源並保留購買憑證；生鮮食材也要注意生熟食分開、充分加熱及冷藏保存；若有消費疑義，可撥打1950消費者服務專線洽詢。