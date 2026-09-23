祭壇上鮮花不浪費 台南廟宇把「香花」變身日常香火袋

祭祀桌上的鮮花，拜完後通常走向凋謝、丟棄，不過，台南北區下土地總祿境攜手在地設計品牌，將頭牙祭祀後的鮮花整理、熬煮，轉化成天然染劑，並加入香腳、香灰等祭祀元素，做成「福德再生香火袋」，給與祭祀鮮花多一條「再就業」的路。

下土地總祿境總幹事藍啟元表示，這次攜手在地設計品牌「萬事大吉昌製造所」，並選用頭牙祭祀後花材，不讓鮮花完成祭祀任務後就「退休」，利用整理、熬煮，萃取天然色彩，再搭配香腳、香灰等與祭祀文化有關的元素，和設計師共同開發成香火袋，讓原本一次性的祭祀材料產生新的循環。

設計師蔡任盈則說，文創不應只是把傳統圖案「印上去」展示，而是思考如何讓文化真正進入生活；「福德再生香火袋」不只是回收祭祀花材，也將虎爺意象融入設計，希望讓一朵曾經供奉於神前的花，在祭典結束後換個身分繼續陪伴民眾。

廟方指出，「福德再生香火袋」預計配合下土地總祿境年底建醮活動販售，實際販售時間、方式及數量將陸續在官方平台公布，屆時歡迎民眾把神明桌上的一朵花，換個方式「帶回家」。

祭祀鮮花不再「拜完就丟」，台南北區下土地總祿境將花材製成天然染料，打造福德再生香火袋。圖／廟方提供