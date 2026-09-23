快訊

準舒力基可達中颱前段班 粉專曝2可能路徑「這天」恐構成威脅

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

祭壇上鮮花不浪費 台南廟宇把「香花」變身日常香火袋

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南北區下土地總祿境將祭祀鮮花「再就業」，透過天然染色製成香火袋，延續信仰心意。圖／廟方提供
台南北區下土地總祿境將祭祀鮮花「再就業」，透過天然染色製成香火袋，延續信仰心意。圖／廟方提供

祭祀桌上的鮮花，拜完後通常走向凋謝、丟棄，不過，台南北區下土地總祿境攜手在地設計品牌，將頭牙祭祀後的鮮花整理、熬煮，轉化成天然染劑，並加入香腳、香灰等祭祀元素，做成「福德再生香火袋」，給與祭祀鮮花多一條「再就業」的路。

下土地總祿境總幹事藍啟元表示，這次攜手在地設計品牌「萬事大吉昌製造所」，並選用頭牙祭祀後花材，不讓鮮花完成祭祀任務後就「退休」，利用整理、熬煮，萃取天然色彩，再搭配香腳、香灰等與祭祀文化有關的元素，和設計師共同開發成香火袋，讓原本一次性的祭祀材料產生新的循環。

設計師蔡任盈則說，文創不應只是把傳統圖案「印上去」展示，而是思考如何讓文化真正進入生活；「福德再生香火袋」不只是回收祭祀花材，也將虎爺意象融入設計，希望讓一朵曾經供奉於神前的花，在祭典結束後換個身分繼續陪伴民眾。

廟方指出，「福德再生香火袋」預計配合下土地總祿境年底建醮活動販售，實際販售時間、方式及數量將陸續在官方平台公布，屆時歡迎民眾把神明桌上的一朵花，換個方式「帶回家」。

祭祀鮮花不再「拜完就丟」，台南北區下土地總祿境將花材製成天然染料，打造福德再生香火袋。圖／廟方提供
祭祀鮮花不再「拜完就丟」，台南北區下土地總祿境將花材製成天然染料，打造福德再生香火袋。圖／廟方提供

台南北區下土地總祿境將頭牙祭祀後鮮花再利用，製成福德再生香火袋，預計配合下土地總祿境年底建醮活動販售。圖／廟方提供
台南北區下土地總祿境將頭牙祭祀後鮮花再利用，製成福德再生香火袋，預計配合下土地總祿境年底建醮活動販售。圖／廟方提供

台南 祭祀 土地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋節逢土地公聖誕！命理師曝補財庫方法 這幾類人別錯過

花蓮光復洪災周年「掃帚超人」出動！統一超商號召逾300人清掃街區

三百年國定古蹟五妃廟啟動修復

看秀、逛展、抽好禮！「2026原創服裝大賞」10月2日松菸登場

相關新聞

台南永康忠孝路前段拓寬快完成 卡在「釘子戶」

台南永康區忠孝路為台南縣市合併後都市發展軸線，部分路段寬度不到十公尺，市府進行拓寬，前段已接近完工，但忠孝路與忠孝一路口卻有「釘子戶」不搬遷，使該處路寬縮減，壓縮車道，議員昨說，地主國防部與該戶訴訟已結束，應催促國防部加快腳步強制執行。

去年檢舉逾2.3萬件…台南窄路雙黃線遭憂成「提款機」 市府調整原則

台南去年民眾檢舉交通違規案五十二萬多件，有議員昨質詢說，約三點六萬多件是跨越雙黃線（分向限制線）或雙白線（禁換車道線）違規，然而許多路窄卻畫設雙黃線，交通又頻繁，機車為閃避垃圾車就會壓到雙黃線，應全面檢討標線畫設。

傳統金獅變身城市IP 「鏹鏹」現身台南串聯12宮廟尋寶趣

台南12間宮廟要被「金獅」攻占了？台南市文化局將傳統藝陣金獅轉化為城市文化IP「鏹鏹」，10月3日至11日將推出「鏹鏹帶你尋寶去」，串聯12間宮廟，讓民眾與金獅走進廟埕、街巷尋寶，透過遊戲與走讀認識台南宮廟文化，活動期間多處宮廟將出現大型鏹鏹氣球裝置。

台南中秋月餅行情出爐！蛋黃酥、綠豆椪每顆48元起 文旦、生鮮供應充足

中秋節將至，台南月餅價格行情出爐，蛋黃酥、綠豆椪每顆約48至120元，部分店家較去年漲3至5元，一般月餅則依尺寸、內餡不同，每顆約50至160元，市府法制處調查，目前整體價格仍屬平穩，文旦供應充足，豬肉及部分蔬果則受節慶需求及天候影響微幅上漲。

祭壇上鮮花不浪費 台南廟宇把「香花」變身日常香火袋

祭祀桌上的鮮花，拜完後通常走向凋謝、丟棄，不過，台南北區下土地總祿境攜手在地設計品牌，將頭牙祭祀後的鮮花整理、熬煮，轉化成天然染劑，並加入香腳、香灰等祭祀元素，做成「福德再生香火袋」，給與祭祀鮮花多一條「再就業」的路。

阿里山林鐵百年鹿麻產車站不只等火車 社區接手活化獲振興大賞

嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站沉寂多年，經阿里山林業鐵路及文化資產管理處修復活化，去年由鹿滿社區發展協會接手營運，串起居民、在地產業與鐵道文化，重新成為地方生活的一部分。今年獲2026年地域振興大賞「地方空間活化獎」，公私協力活化老車站的模式受到肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。