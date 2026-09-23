阿里山林鐵百年鹿麻產車站不只等火車 社區接手活化獲振興大賞

嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站沉寂多年，經阿里山林業鐵路及文化資產管理處修復活化，去年由鹿滿社區發展協會接手營運，串起居民、在地產業與鐵道文化，重新成為地方生活的一部分。今年獲2026年地域振興大賞「地方空間活化獎」，公私協力活化老車站的模式受到肯定。

鹿麻產車站擁有百年歷史，是一座全檜木建造的大阪式建築，海拔高度82公尺，距離嘉義火車站僅10.8公里，承載早期菸草產業與客家聚落記憶，1982年列車停止停靠，長時間少有人使用，直到2019年恢復停靠後，再度出現在阿里山林業鐵路沿線。

車站重新開門後，鹿滿社區嘗試讓車站與地方生活重新接軌，由秋田犬「波吉」擔任站長，並串聯居民及在地生產者，以「買斷物產、合作分潤」方式推廣地方農產，旅客搭火車抵達鹿麻產車站時，除了看見百年木造車站，也能接觸鹿滿社區的產業、文化與居民故事。

鹿滿社區發展協會執行長蔡亞璇表示，社區一直相信「車站留下來了，地方也要留下來」，地方創生不只是把老空間變成觀光景點，更重要的是讓原本生活在這裡的人與文化持續存在。如今鹿麻產車站除了是鐵道旅人的中繼點，也逐漸成為在地產業對外交流的窗口。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處長王昭堡說，文化資產保存不只是修復建築，更重要的是讓老建築與地方生活持續產生連結。鹿麻產車站由公部門修復、地方社區接手經營，這座老車站重新亮起燈，不只是保存一棟百年建築，也讓鐵道沿線的地方故事有了繼續發生的場域。

阿里山林業鐵路鹿麻產車站經整修活化，今年獲2026年地域振興大賞「地方空間活化獎」。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路鹿麻產車站經整修活化，今年獲2026年地域振興大賞「地方空間活化獎」。圖／林鐵及文資處提供