台南永康忠孝路前段拓寬快完成 卡在「釘子戶」

台南永康區忠孝路為台南縣市合併後都市發展軸線，部分路段寬度不到十公尺，市府進行拓寬，前段已接近完工，但忠孝路與忠孝一路口卻有「釘子戶」不搬遷，使該處路寬縮減，壓縮車道，議員昨說，地主國防部與該戶訴訟已結束，應催促國防部加快腳步強制執行。

市長黃偉哲說，市府將盡速了解相關訴訟及強制執行進度，並向國防部反映地方需求，盼盡快排除工程障礙。

議員李鎮國指出，永康區忠孝路的拓寬案，全線都會擴寬，不過分屬大台南生活圈計畫、二王公墓市地重劃計畫，前者從復興路擴寬至永仁高中旁全家超商附近的自來水公司早期員工宿舍，會先完成，後者從自來水宿舍會拆除右側鐵皮屋，再到納骨塔附近的公園。

李鎮國說，地方非常關切位在忠孝路與忠孝一路的釘子戶上，該戶土地屬國防部所有，但住戶卻拒不搬遷，與國防部訴訟一再敗訴，雖全案確定，住戶仍對後續的執行提異議，導致拆除計畫遲遲無法進行，也嚴重影響該路段的行車安全。

工務局代理局長王建雄表示，忠孝路拓寬工程二○二四年八月中旬開工，截至本月十八日，實際進度達百分之九十三點六一，由國防部政治作戰局辦理強制執行的相關程序完成後，才能處理尚未取得的工程用地，而尚待處理建物的路段，已採道路漸變縮減方式，維持現場車輛通行。