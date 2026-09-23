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去年檢舉逾2.3萬件…台南窄路雙黃線遭憂成「提款機」 市府調整原則

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南許多道路寬度不足又畫雙黃線，導致民眾因跨越雙黃線而違規受罰，議員要求全面檢討，圖為樹林街二段有機車為閃垃圾車壓線。圖／議員余柷青提供
台南許多道路寬度不足又畫雙黃線，導致民眾因跨越雙黃線而違規受罰，議員要求全面檢討，圖為樹林街二段有機車為閃垃圾車壓線。圖／議員余柷青提供

台南去年民眾檢舉交通違規案五十二萬多件，有議員昨質詢說，約三點六萬多件是跨越雙黃線（分向限制線）或雙白線（禁換車道線）違規，然而許多路窄卻畫設雙黃線，交通又頻繁，機車為閃避垃圾車就會壓到雙黃線，應全面檢討標線畫設。

市府表示，經訂定雙黃線調整原則，今年已派工調整五十七處路段。

據統計，去年交通違規檢舉案五十二萬三六二件，其中「未依規定使用燈光」及「不遵守標誌、標線、號誌」兩項合計超過廿三萬件，占百分之四五點二一。

議員余柷青說，先前經過樹林路二段時，曾遇垃圾車停在路邊，剛好是下班時間，機車為閃避垃圾車壓到雙黃線，所以這類道路狹窄、會車頻繁恐容易引發檢舉及爭議的情況，代表道路設計本身可能不符實際需求，交通局應比對違規檢舉熱點與交通事故熱點，若兩者並不一致，就應主動盤點道路設計，從源頭降低爭議案件。

議員林美燕表示，根據交通違規罰鍰統計，二○二五年跨雙黃線違規共開出兩萬三二七七張罰單、罰金二○九四萬九三○○元；雙白線違規則開出一萬三一八六張罰單、罰金七九一萬一六○○元；今年一月至八月，雙黃線或雙白線違規件數都下降，其中雙黃線違規一萬四八二九件。

林美燕要求，市府今年針對十公尺以下道路雙黃線及分向線進行檢討，勿讓不當標線成為市民「提款機」，全面檢討雙黃線、雙白線標記的必要性。

交通局指出，目前已訂定雙黃線調整原則，今年已調整五十七處路段，其中寬度十公尺以下道路取消部分雙黃線，有卅七處；十公尺以上、配置一個混合車道及一個慢車道的道路，將原全線雙黃線調整為廿公尺後改畫分向線（黃虛線），共廿處，符合前述路寬或車道配置條件者，雙黃線皆可配合調整，其餘不符合條件的路型，則維持雙黃線管制。

交通局表示，現階段仍採遇案處理方式逐步調整，如接獲反映將邀集相關單位會勘。

台南 標誌 交通違規 車道 機車

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