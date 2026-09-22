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日本加賀市府會首長拜會黃偉哲 交流教育文化議題

中央社／ 台南22日電

日本石川縣加賀市長山田利明、議長山口忠志今天拜會台南市長黃偉哲，交流觀光、教育、體育、文化等議題。

台南市政府今天發布新聞稿指出，加賀市和台南市2014年締結友誼市，山田利明去年10月當選加賀市長，就任後首次拜會黃偉哲，持續支持雙方交流。

黃偉哲表示，台南市和加賀市因八田與一結下緣分，也成為兩地長年交流重要連結，他期盼進一步推動學生及教育交流，讓跨越世代情誼傳承下去。

黃偉哲說，加賀市今年11月起將加入台南和日本友誼城市景點互惠計畫，他邀請加賀市參與11月台南國際旅展，以此為契機，增進兩地市民相互認識往來，帶動觀光交流。

山田利明則大讚台南水果，他表示，日本超市常見台灣鳳梨和芒果，他近年來也會購買。山田利明更感謝台南疫情期間相贈口罩。

市府說明，加賀市位於石川縣南部，人口約6萬人，是日本知名溫泉鄉，以九谷燒、山中漆器等傳統工藝聞名。

黃偉哲 日本 教育

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