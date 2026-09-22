台南亞太棒球場惹議 輪椅族遭站立應援擋視線、外送取餐也亂

台南亞太棒球場連日有議員在總質詢時關注無障礙設施與外送取餐亂象，議員李宗霖指輪椅席遭「站立應援區」擋住視線，身障球迷恐看不到球賽；邱昭勝則要求增設外送取餐專區，避免人車動線混亂。

李宗霖指出，接獲民眾陳情，亞太棒球場輪椅席與統一獅球團劃設的「站立應援區」發生嚴重衝突，只要前方球迷站立應援，身障球迷視線就會被完全遮擋。民眾反映後卻未獲有效處置，原本為身障者設置的專用座位形同虛設。

他要求體育局立即邀集統一獅球團現場會勘，重新檢視輪椅席與站立應援區配置，提出具體改善時程；若現有位置無法改善，就應提供視線不受遮擋的替代座位，不能讓身障朋友花錢進場卻連球賽都看不見。

此外，李宗霖也指出，球場內身障廁所的電源開關竟設在販賣部內，販賣部打烊收拾、切斷電源後，若仍有身障者在廁所內，只能摸黑拿手機照明，存在重大安全風險。

他要求體育局立即將身障廁所電源改為獨立開關，並全面盤點亞太棒球場無障礙設施，包括座位視線、廁所配置、通行動線及照明等，列出問題清單、改善方案及完成期限。他強調，「無障礙」不是「有設施」就好，更要讓有需求的民眾真正使用時安全、便利且有尊嚴。

體育局長王效文表示，輪椅席視線受阻問題，將盡速與統一獅球團研議調整；身障廁所電源開關設置不當，也會立即安排改善，確保使用安全。

邱昭勝則關注球場外送取餐問題。他指出，亞太成棒主球場啟用後球迷人潮增加，許多球迷透過外送平台訂餐，外送員頻繁進出球場周邊，若沒有明確取餐空間，不僅造成外送員等待，也可能增加周邊交通管理困難。

邱昭勝建議市府與統一獅球團協調，在球場外規畫固定「外送取餐專區」，讓外送員在指定地點交付餐點，球迷也能方便取餐，避免外送人員進入球場或在周邊道路等待。

他表示，理解球團經營球場餐飲有商業考量，但球迷消費型態已改變，市府可與球團溝通，在不影響球團權益下尋求雙贏，「球迷也有在外面買的需求」，希望球團從服務球迷角度思考。

邱昭勝指出，亞太主球場可容納約2萬5000人，統一獅今年預計有48場主場賽事，球場周邊交通及人流管理本就是重要課題，若能將外送取餐動線納入整體規畫，不僅方便球迷，也有助於交通管理。

市府表示，將再與統一獅球團協調研議，評估外送取餐專區的設置方式及適當地點，在球團營運、球迷需求與交通管理間取得平衡。