王美惠爭取嘉市維新支線2期工程 邀部會考察

民主進步黨籍立法委員王美惠今天邀相關部會考察維新支線，向中央爭取第2期工程表示，唯有完善排水、防災及環境等基礎建設，才能帶動城市人口、產業與觀光發展。

她說，維新支線肩負住宅及商業區生活排水功能，之前長期累積，水質及周邊環境惡化。民國112年她率立法院社會福利及衛生環境委員會考察，成功爭取經費，由中央補助新台幣8200萬元推動首期工程，目前完工已見成效。

王美惠再邀相關單位考察，爭取第2期工程經費1800萬元，她說，維新支線日後不應只有排水功能，可進一步建置完善步道規劃，串聯周邊文化、歷史與景點，形塑嘉義市藍綠廊帶，鼓勵民眾步行親近，改變過去民眾對水岸髒亂惡臭印象；環境部表示，會大力支持。

她說，立委任內爭取1.2億元推動嘉義市道將圳水綠廊道，讓城市水系成為市民休憩，親近自然生活空間。

面對極端氣候，王美惠表示，嘉義市治水不能再只靠移動式抽水機應急，向中央爭取2.6億元防水防災工程經費，增加抽水站及改善下水道，全面提升嘉義市排水與防災能力。

她說，城市關鍵基礎設施從排水建設、防災整治、水岸綠廊、環境保護循環到社區營造，要逐步完善城市基礎建設，讓嘉義更安全、更宜居、更永續，也更有韌性。