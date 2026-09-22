農業部金推獎南市5農漁會獲獎 麻豆農會奪4大獎

台南市綠鬣蜥移除經費逐年增加，今年採購金額更擴充至1250萬元，市議員林燕祝今天質詢指出，市府投入大筆公帑，卻接獲陳情指控標案疑涉「借標、違標」，甚至有第一線捕捉人員反映遭積欠款項，綠鬣蜥捕捉回報APP也疑似出現未捕捉卻有紀錄的異常情形，要求市府全面清查履約、捕捉數量及請款資料。市府表示，已公告撤銷決標，並由政風室協助簽辦移送檢察機關調查。

2026-09-22 14:11