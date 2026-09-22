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農業部金推獎南市5農漁會獲獎 麻豆農會奪4大獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
農業部金推獎南市5農漁會獲獎，麻豆農會更奪4大獎殊榮。記者謝進盛／翻攝
農業部金推獎南市5農漁會獲獎，麻豆農會更奪4大獎殊榮。記者謝進盛／翻攝

農業部第4屆金推獎近日揭曉，台南市共有5家農漁會獲獎，其中麻豆區農會一舉榮獲「經濟事業績優」、「青農績優」、「農業人力資源發展貢獻」及「十大金推」4大獎，表現搶眼。

另外，玉井區農會榮獲「農民保險暨退休儲金事業績優」、下營區農會及南市區漁會榮獲「四健績優」，台南市農會則榮獲「家政績優」。農業部將於10月19日於農業部大禮堂辦理頒獎典禮，表揚各獲獎農漁會及推廣人員

農業局指出，麻豆區農會長期深耕地方，積極運用農業資源，從青年農民培育、農業人力發展到經濟事業推動，協助農民提升經營能力，此次榮獲4項大獎是對努力的最佳肯定。其他獲獎農漁會也分別在四健教育、家政推廣及農民保險等領域持續投入，共同為南市農村發展注入活力。

台南市農會獲農業部金推獎殊榮。記者謝進盛／翻攝
台南市農會獲農業部金推獎殊榮。記者謝進盛／翻攝

農業部金推獎南市5農漁會獲殊榮，玉井區農會獲獎。記者謝進盛／翻攝
農業部金推獎南市5農漁會獲殊榮，玉井區農會獲獎。記者謝進盛／翻攝

南市區漁會辦理四健業務績優獲農業部金推獎。記者謝進盛／翻攝
南市區漁會辦理四健業務績優獲農業部金推獎。記者謝進盛／翻攝

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