台南海量交通檢舉逾52萬件「雙黃線」爭議多 市府：已調整57處

台南市去年民眾交通檢舉案高達52萬362件，其中「未依規定使用燈光」及「不遵守標誌、標線、號誌」兩項合計超過23萬件，占全年檢舉總量45.21%、近半數。議員質疑海量交通檢舉造成民怨也拖累員警執勤效率，加上不少道路路幅不寬卻畫設雙黃線，民眾為閃避路邊車輛壓線就收到罰單，要求市府全面檢討標線畫設。交通局表示，目前已訂定雙黃線調整原則，今年已派工調整57處路段。

議員余柷青指出，先前經過樹林路二段時，曾遇垃圾車停在路邊，剛好是下班時間，機車為閃避垃圾車壓到雙黃線，面對這類道路狹窄、會車頻繁引發檢舉及爭議的情況，代表道路設計本身可能已不符實際需求。交通局應比對違規檢舉熱點與交通事故熱點，若兩者並不一致，就應主動盤點道路設計，從源頭降低爭議案件。

議員林美燕表示，根據交通違規罰鍰統計，2025年跨雙黃線違規罰900元，共開出2萬3277張罰單、罰金2094萬9300元；雙白線違規罰600元，開出1萬3186張罰單、罰金791萬1600元。到了2026年1月至8月，不論雙黃線或雙白線違規件數都下降，其中雙黃線違規剩1萬4829件。

林美燕質疑，市府今年針對10公尺以下道路雙黃線及分向線進行檢討，要求市府勿讓不當標線成為市民「提款機」，全面檢討雙黃線、雙白線標記的必要性。

交通局指出，分向限制線（雙黃線）用於區分雙向車道，禁止車輛跨越行駛或迴轉，道路畫設雙黃線路段，車輛穿越或跨越即有遭違規檢舉的風險，考量部分路段路側有開放臨停或停車時的實際通行需求，因此已持續盤點雙黃線劃設必要性。

交通局目前已訂定雙黃線調整原則。今年已調整57處路段，其中10公尺以下道路取消部分雙黃線，有37處；10公尺以上、配置1個混合車道及1個慢車道的道路，將原全線雙黃線調整為20公尺後改畫分向線（黃虛線），共20處。

交通局表示，符合上述路寬或車道配置條件者，雙黃線皆可配合調整，其餘不符合條件的路型則維持雙黃線管制，現階段仍採遇案處理方式逐步調整，如接獲民代及民眾反映，將邀集相關單位會勘，依道路條件及行車安全需求評估辦理。