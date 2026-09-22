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三百年國定古蹟五妃廟啟動修復

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南國定古蹟「五妃廟」21日舉行修復工程開工典禮，距離上次大規模修建近30年，再度啟動整體修復。本次工程將針對五妃廟古蹟本體、義靈君祠及園區環境進行修復，並改善排水、圍牆及公共使用設施，兼顧古蹟保存、建築安全與場域使用需求。

臺南市長黃偉哲表示，臺南之所以被稱為文化古都，在於城市中至今仍保存許多歷經數百年的文化資產，五妃廟就是其中具有代表性的一處。這次啟動整修，盼守護府城共同歷史記憶。

臺南市副市長葉澤山表示，五妃廟已有三百餘年歷史，是見證明鄭政權轉入清領時期的歷史建物。此次修復將投入2,600多萬元，改善建築損壞、漏水及義靈君祠等問題，並提升園區環境與使用品質。期盼透過修復工程，讓市民在日常休憩之餘，也能認識五妃廟所承載的歷史文化。

文化局表示，文化資產保存不只是維護建築本體，也要讓歷史持續融入城市生活。本次工程除修復建築損壞，也將改善園區環境與使用設施，在保存古蹟歷史價值的前提下，提升場域安全與休憩品質，讓五妃廟持續服務市民及遊客。

文資處指出，五妃廟最早稱為「五烈墓」，創建於明永曆37年，為明鄭末期寧靖王朱術桂之姬妾袁氏、王氏，以及勝妾秀姑、梅姐、荷姐五人的合葬之處。清乾隆11年，巡台滿御史下令修墳，並於墓前建廟祭祀，後世遂多稱「五妃廟」。廟旁另有「義靈君祠」，為當年隨寧靖王及五妃殉死的兩名侍宦埋骨之處，廟門彩繪門神也具有歷史藝術特色。

五妃廟歷經清代、日治及民國時期多次整修，上一次大規模修建為民國86年，至今已近30年。近年受氣候侵蝕及地震影響，建築本體、屋脊及牆面陸續出現裂縫、滲漏水等問題，墓塚地坪亦有裂縫，部分彩繪漆作佚失。文資處自111年起啟動損壞調查及修復規劃，據以推動本次工程。

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國定古蹟 修復 臺南

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