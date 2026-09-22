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嘉義「有事青年節」9/26起登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

第六屆「有事青年節」將於9月26日起跑，嘉義市長黃敏惠宣布今年活動以「離線浪漫」為主題，邀請大眾放下手機、走出螢幕，參與以青年為對象的多場沙龍講座、音樂演出 與市集活動，在為青年創造展現自我的舞台時，也重拾人與人之間面對面互動的真實溫度。

黃敏惠市長表示，「青年有事，國家就沒事」，一座城市要有未來，就要讓青年看得見機會、找得到舞台，並能將想法化為行動。「有事青年節」邁入第六屆，市府也在今年正式成立「勞工及青年發展處」，進一步整合青年職涯、創業、公共參與及各項支持資源，陪伴青年在人生不同階段找到發展方向。

黃敏惠市長指出，今年有事青年節以「離線浪漫」為主題，旨在反思科技雖拉近人際間的距離，卻也帶來冷漠。市府在策劃活動的同時，串聯全嘉義市離線店家舉辦包括沙龍講座、音樂演出與市集等各項活動，接續過去五年累積的能量，秉持「青年有事，國家就沒事」的初心，展現市府持續深耕青年政策的決心。

勞青處林家緯處長表示，日前公布的2026年《天下雜誌》「青年友善城市調查」，嘉義市榮獲非六都組名列第2、全台第3的優異成績，展現城市持續推動青年政策的成果。今年有事青年節活動從單一場地走進城市不同角落，規劃名人沙龍、街頭講唱、青年互動體驗，以及大型音樂演出、青年市集等多元內容，希望創造更多真實相遇與交流的機會，讓參與者在音樂、對話、遊戲與街區探索之間，找到屬於自己的參與方式。

活動不只是希望把內容「做得更多」，更希望讓青年與城市「連結更深」，走進不同場域，與人交流、與地方產生連結。邁入第六屆的「有事青年節」，也逐步累積成嘉義市重要的青年品牌。市府期待青年從認識嘉義、參與嘉義，到進一步在嘉義實踐想法，讓這座城市成為青年交流、創作與行動的舞台。

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