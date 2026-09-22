台南永康忠孝路拓寬最後一關 「釘子戶」擋路中卡交通

台南市永康區忠孝路拓寬前段已接近完工，與忠孝一路口釘子戶卡在路中，讓全線無法暢通，民眾質疑為何拖延不拆，議員質詢指住戶與土地所有權人國防部訴訟已三審定讞，住戶卻提異議，導致市府無法拆除，也讓車輛通行險象環生，要求市府催促國防部加快腳步強制執行。市府說將請市府法制室了解，請國防部加速收回土地。

議員李鎮國表示，永康區忠孝路的拓寬，涉及大台南生活圈計畫與二王公墓市地重劃計畫，目前前段已接近完工，但地方非常關切位在忠孝路與忠孝一路的釘子戶上，該戶土地屬國防部所有，但住戶卻拒不搬遷，與國防部訴訟一再敗訴，雖三審定讞，住戶卻提異議，導致拆除計畫遲遲無法進行，也嚴重影響該路段的行車安全。

李鎮國說，忠孝路全線都會擴寬，二王公墓內將來也會截彎取直。但一條道路分屬兩個計劃，大台南生活圈計劃由復興路擴寬至永仁過去全家超商旁的自來水公司早期員工宿舍，會先完成；另後段屬二王公墓市地重劃計劃，從自來水宿舍會拆除右側鐵皮屋再到納骨塔過去三角公園，。

市長黃偉哲表示，公共建設推動過程須兼顧公共利益與民眾權益，市府將盡速了解相關訴訟及強制執行進度，並向國防部反映地方需求，盼盡快排除工程障礙。

工務局代理局長王建雄表示，目前已採道路漸變縮減方式，維持現場車輛通行，市府將持續追蹤國防部強制執行處理情形。

工務局說明，本案經最高法院駁回屋主上訴，後續再審聲請也遭法院駁回，目前由國防部政治作戰局辦理強制執行，待相關程序完成後，才能處理尚未取得的工程用地。

工務局指出，忠孝路拓寬工程由市府自籌2689萬元辦理，2024年8月15日開工，截至2026年9月18日，工程實際進度達93.61%，除尚待處理的建物範圍外，其餘道路已開放通行。

台南市永康區忠孝路拓寬近完工，但有釘子戶卡在路中危及行車。圖／市議員李鎮國提供

台南市永康區忠孝路拓寬近完工，但有釘子戶卡在路中危及行車。圖／市議員李鎮國提供