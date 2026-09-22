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嘉縣民眾衰弱現況因素分析研究 登國際期刊

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉義縣衛生局社區營養推廣中心與國立中正大學合辦「嘉義縣社區民眾衰弱現況及其相關因素分析」，研究成果刊登期刊「科學報告」（Scientific Reports），獲國際學術界肯定。

衛生局今天發布新聞稿表示，民國111年攜手中正大學結合社區健康篩檢，運用衰弱症篩檢量表（SOF）、飲食攝取頻率、手握力、小腿圍量測、簡易健康量表（BSRS-5）等問卷及量測方法調查5146名50歲以上民眾，建立具在地代表性健康資料。

研究結果顯示，衰弱前期盛行率為19.4%，衰弱盛行率為2.8%，與他人同住、教育程度較高、手握力正常及男性小腿圍大於34公分及女性大於31公分與衰弱風險降低有相關，而情緒困擾與衰弱風險升高有關。

另外，每餐攝取足量蛋白質（約1個手掌心大小）民眾，衰弱前期比例呈現較低趨勢，顯示足量蛋白質攝取有助維持肌力與健康老化；調查發現50歲以上民眾每日乳製品攝取不足1份者達62.2%，反映鈣質及優質蛋白質攝取仍有改善空間。

衛生局長趙紋華表示，研究成果刊登國際期刊是肯定社區營養推廣中心團隊工作，展現地方政府結合學術資源，以實證資料推動健康政策具體成果。

趙紋華說，依研究結果，社區營養推廣中心推動高齡營養教育，112年起推動骨鬆肌少運動營養班，提醒民眾強化乳品攝取及優質蛋白質等健康飲食宣導，協助建立均衡飲食習慣，預防衰弱及延緩失能。

嘉義 中正大學 篩檢

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