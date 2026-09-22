嘉義竹崎高中嘉風盃風力能源賽奪冠 12月代表出征亞太聯賽

嘉義縣竹崎高中學生團隊參加嘉風盃風力能源競賽，從去年第2名再向前一步，今年拿下冠軍，取得代表參加12月KidWind亞太聯賽資格。學生從風機葉片設計、攻角調整、結構製作到數據分析，歷經一年反覆測試與修正，將課堂上的科學知識實際轉化為能發電的小型風力機。

指導老師蘇源翔說，竹崎高中團隊去年拿下第2名，學生將比賽中發現的問題帶回學校，研究葉片造型、攻角、結構及數據分析，經過多次實作驗證調整，到最後上場比賽，從設計、製作到簡報，學生不僅要比作品效能，也考驗團隊分工及臨場應變能力。

學生郭秉宥說，製作風力發電機需研究流體力學原理，設計扇葉造型、角度，每一項設計背後都有科學依據，不是一直嘗試就能找到答案。學生張佑平說，感謝嘉義大學蘇炯武教授團隊、萬能科大周鑑恆教授指導，將持續依教授建議修改風力機，為12月亞太聯賽做準備。

學生陳居楷、鄭子鴻分別負責文獻資料、數據分析及現場調整電阻等工作。陳居楷說，初審時先蒐集文獻及分析數據，再將資訊提供團隊作為製作參考；鄭子鴻則說，現場調整電阻尋找最佳功率時，「手都在抖」，但也讓他體會到實驗數據與實際操作之間的差異。

竹崎高中校長蘇淵源說，這次比賽讓學生把科學從課本帶到實作現場，從發現問題、設計、失敗到修正，累積解決問題的經驗，團隊接下來將代表參加12月KidWind亞太聯賽，學校也期待學生把在竹崎累積的實作經驗帶上國際舞台。

嘉義縣立竹崎高中參加嘉風盃風力能源賽奪冠，12月將代表出征亞太聯賽。圖／竹崎高中提供