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台南員警被爆侍親「留職停薪」卻違法兼職？ 市警局將查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林燕祝今市政總質詢自由發言爆料，基層警力長期吃緊，竟接獲檢舉，有員警以侍親為由辦理留職停薪，期間卻疑似在外工作、涉及違法兼職；警察局長林國清表示若調查屬實將送懲戒。圖／取自台南市議會直播
台南市議員林燕祝今市政總質詢自由發言爆料，基層警力長期吃緊，竟接獲檢舉，有員警以侍親為由辦理留職停薪，期間卻疑似在外工作、涉及違法兼職；警察局長林國清表示若調查屬實將送懲戒。圖／取自台南市議會直播

台南市議員林燕祝上午質詢爆出，在基層警力長期吃緊之際，竟接獲檢舉，有員警以侍親為由辦理留職停薪，期間卻疑似在外工作、涉及違法兼職，這個問題非常嚴重，警察局應盡速釐清事實，依法處理；警察局長林國清表示將由督察室調查，若屬實依涉及違反公務員服務法規定依法懲戒。

林燕祝公布台南市警察局人力現況指出，統計至2026年8月底，預算員額4657人，現有員額僅4357人，缺額達300人，基層警力不足已是長期問題。目前申請留職停薪人數有34人，其中育嬰23人，入伍2人，待親8人，進修1人，但她卻接獲檢舉，有員警以侍親事由辦理留職停薪後，疑似在外工作、涉及違法兼職，讓第一線仍堅守崗位的員警情何以堪？

林燕祝表示，員警辦理留職停薪期間，雖然停止支薪、不在原職執行勤務，但仍具有公務人員身分，相關行為仍須遵守公務人員服務法等規範。她要求警察局立即查明，相關人員是否涉及違法兼職、原申請留職停薪事由是否屬實持續存在，以及警察局對留職停薪人員平時是否建立追蹤及查核機制。

林燕祝強調，合法育嬰、侍親者權益當然應受保障，但若有人利用侍親留職停薪制度規避公務員規範，就必須依法處理。警察工作本身具有高度公共性，若員警未依規定執勤，卻在外從事其他工作，民眾難以接受，且攸關警察機關的紀律與形象，不能只看申請當下是否符合資格，事後也應建立查核機制。

林國清表示，員警申請相關措施時，機關會依規定審核，例如照顧65歲以上家人等條件，至於申請後是否有其他違規行為，也會進一步查核。

台南 林燕祝 警察

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