台南移除綠鬣蜥千萬標案爆借牌圍標 市府:已撤銷決標、移送檢調

台南市綠鬣蜥移除經費逐年增加，今年採購金額更擴充至1250萬元，市議員林燕祝今天質詢指出，市府投入大筆公帑，卻接獲陳情指控標案疑涉「借標、違標」，甚至有第一線捕捉人員反映遭積欠款項，綠鬣蜥捕捉回報APP也疑似出現未捕捉卻有紀錄的異常情形，要求市府全面清查履約、捕捉數量及請款資料。市府表示，已公告撤銷決標，並由政風室協助簽辦移送檢察機關調查。

林燕祝指出，相關標案從2021年委外經費85萬元起，2021年至2024年由街霸生物驅離企業社得標，2025、2026年度則分別由瀧安消防工程有限公司、統佳科技有限公司得標。她接獲陳情指控，標案疑涉及借標、違標，並指向周姓業者實際參與運作，市府對履約及請款的把關不能因經費擴大而鬆懈。

她表示，部分第一線「獵人」風吹日曬、承擔捕捉風險，完成工作後卻疑似拿不到應有報酬；更有獵人反映，綠鬣蜥捕捉回報APP出現異常，自己根本沒有進行捕捉，系統卻出現捕獲日期、GPS位置及現場照片，直到得標廠商通知領款時才發現。

林燕祝質疑，若相關陳情內容屬實，市府究竟如何核對捕捉數量、GPS及照片等資料？是否可能存在不實紀錄並據以請款？她要求市府全面盤查，釐清公帑是否遭不當支出。

農業局表示，遭質疑的招標相關情事發生於2025年底，目前已提供相關資料並配合調查。去年12月24日發函通知瀧安消防工程有限公司撤銷決標，12月26日公告撤銷決標，並由政風室協助簽辦移送檢察機關調查。

農業局表示，為強化採購程序及專業性，未來將調整招標方式，採評審方式取得具專業能力的廠商，以降低類似爭議再次發生的可能。

農業局資料顯示，台南市綠鬣蜥移除工作經費逐年增加，2024年度決算219萬9780元，捕捉1萬745隻；2025年度決算555萬5220元，捕捉2萬6820隻。今年原編列450萬元，後續追加800萬元，採購金額合計1250萬元，截至9月8日已捕捉1萬4529隻。

台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供

台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供