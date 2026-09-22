快訊

流感雙創新高！單周30死、重症達165例 疾管署估：10月中達疫情高峰

川普加劇世界亂局！CNN：美國角色大逆轉 盟友嘆「這隻狗不能再信」

6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

聽新聞
0:00 / 0:00

台南移除綠鬣蜥千萬標案爆借牌圍標 市府:已撤銷決標、移送檢調

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供
台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供

台南綠鬣蜥移除經費逐年增加，今年採購金額更擴充至1250萬元，市議員林燕祝今天質詢指出，市府投入大筆公帑，卻接獲陳情指控標案疑涉「借標、違標」，甚至有第一線捕捉人員反映遭積欠款項，綠鬣蜥捕捉回報APP也疑似出現未捕捉卻有紀錄的異常情形，要求市府全面清查履約、捕捉數量及請款資料。市府表示，已公告撤銷決標，並由政風室協助簽辦移送檢察機關調查。

林燕祝指出，相關標案從2021年委外經費85萬元起，2021年至2024年由街霸生物驅離企業社得標，2025、2026年度則分別由瀧安消防工程有限公司、統佳科技有限公司得標。她接獲陳情指控，標案疑涉及借標、違標，並指向周姓業者實際參與運作，市府對履約及請款的把關不能因經費擴大而鬆懈。

她表示，部分第一線「獵人」風吹日曬、承擔捕捉風險，完成工作後卻疑似拿不到應有報酬；更有獵人反映，綠鬣蜥捕捉回報APP出現異常，自己根本沒有進行捕捉，系統卻出現捕獲日期、GPS位置及現場照片，直到得標廠商通知領款時才發現。

林燕祝質疑，若相關陳情內容屬實，市府究竟如何核對捕捉數量、GPS及照片等資料？是否可能存在不實紀錄並據以請款？她要求市府全面盤查，釐清公帑是否遭不當支出。

農業局表示，遭質疑的招標相關情事發生於2025年底，目前已提供相關資料並配合調查。去年12月24日發函通知瀧安消防工程有限公司撤銷決標，12月26日公告撤銷決標，並由政風室協助簽辦移送檢察機關調查。

農業局表示，為強化採購程序及專業性，未來將調整招標方式，採評審方式取得具專業能力的廠商，以降低類似爭議再次發生的可能。

農業局資料顯示，台南市綠鬣蜥移除工作經費逐年增加，2024年度決算219萬9780元，捕捉1萬745隻；2025年度決算555萬5220元，捕捉2萬6820隻。今年原編列450萬元，後續追加800萬元，採購金額合計1250萬元，截至9月8日已捕捉1萬4529隻。

台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供
台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供

台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供
台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供

台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供
台南市綠鬣蜥移除計畫疑涉圍標，農業局說明相關情事發生於2025年底，已提供相關資料並移送調查。圖／台南市農業局提供

綠鬣蜥 台南 檢調

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民眾黨指曾文水庫清淤違約轉包 水利署：已扣廠商保證金

議員揭公所女職員1天遭性騷10多次 中市府：涉案區長降調

移植變砍樹…東門市場茂密茄苳鋸斷載走 北市公園處重罰廠商32萬

綠議員索張善政官舍水電費遭拒？桃市府：涉個資需先取得當事人同意

相關新聞

嘉義竹崎高中嘉風盃風力能源賽奪冠 12月代表出征亞太聯賽

嘉義縣竹崎高中學生團隊參加嘉風盃風力能源競賽，從去年第2名再向前一步，今年拿下冠軍，取得代表參加12月KidWind亞太聯賽資格。學生從風機葉片設計、攻角調整、結構製作到數據分析，歷經一年反覆測試與修正，將課堂上的科學知識實際轉化為能發電的小型風力機。

台南員警被爆侍親「留職停薪」卻違法兼職？ 市警局將查

台南市議員林燕祝上午質詢爆出，在基層警力長期吃緊之際，竟接獲檢舉，有員警以侍親為由辦理留職停薪，期間卻疑似在外工作、涉及違法兼職，這個問題非常嚴重，警察局應盡速釐清事實，依法處理；警察局長林國清表示將由督察室調查，若屬實依涉及違反公務員服務法規定依法懲戒。

台南移除綠鬣蜥千萬標案爆借牌圍標 市府:已撤銷決標、移送檢調

台南市綠鬣蜥移除經費逐年增加，今年採購金額更擴充至1250萬元，市議員林燕祝今天質詢指出，市府投入大筆公帑，卻接獲陳情指控標案疑涉「借標、違標」，甚至有第一線捕捉人員反映遭積欠款項，綠鬣蜥捕捉回報APP也疑似出現未捕捉卻有紀錄的異常情形，要求市府全面清查履約、捕捉數量及請款資料。市府表示，已公告撤銷決標，並由政風室協助簽辦移送檢察機關調查。

名偵探柯南降臨劍湖山 全台唯一主題樂園開玩、高空解謎拚15分鐘破案

劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，從幸福摩天輪主題纜廂、高空解謎、動漫場景，到主題餐飲、限定商品及飯店主題房，將帶領遊客跟著柯南走進案件現場，展開一場實境推理冒險。

海上英勇搭救載浮載沉泳客 南市府表揚漁民林家裕善行

台南市漁民林家裕本月上午在安平漁光島附近沿海作業時，赫然發現有人在海中載浮載沉，林家裕緊急放下手上作業搭救，農業局今頒發感謝狀，並致贈台南漁產伴手禮表揚其善行。

嘉市維新支線再拚1800萬 王美惠邀中央現勘推水岸第二期

立法委員王美惠今天邀集環境部、經濟部水利署及內政部國土管理署前往嘉義市維新支線考察，繼先前爭取中央經費推動第一期水質改善工程後，再提出第二期1800萬元經費需求。王美惠表示，希望改善排水之外，進一步串聯步道及周邊文化景點，讓水岸空間成為城市生活的一部分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。