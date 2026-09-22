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名偵探柯南降臨劍湖山 全台唯一主題樂園開玩、高空解謎拚15分鐘破案

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，圖為摩天輪主題纜廂。記者陳雅玲／攝影
劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，圖為摩天輪主題纜廂。記者陳雅玲／攝影

劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，從幸福摩天輪主題纜廂、高空解謎、動漫場景，到主題餐飲、限定商品及飯店主題房，將帶領遊客跟著柯南走進案件現場，展開一場實境推理冒險。

劍湖山世界今天在幸福摩天輪前舉行啟動記者會，以懸疑情境揭開序幕，柯南驚喜現身，並與董事長尤義賢、總經理曾慶欑、副縣長謝淑亞、觀光署旅遊推廣組副組長陳軒弘、台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田、曼迪傳播總經理郭慧敏及副總經理金啟華、株式会社集英社小學館版權代表櫻井彩奈及陳茹心等人啟動，宣告推理冒險正式展開。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，這次不只是把柯南角色帶進樂園，更希望讓遊客親自參與案件、尋找線索、破解謎題，樂園首創高空解謎「尋找天空琥珀」，故事設定為怪盜基德發出預告信，宣告將取走傳說中的「天空琥珀」，遊客將化身偵探，跟著柯南追查寶物下落，在摩天輪升空過程中尋找線索、破解謎題。

幸福摩天輪首波推出「戀愛是棘手的疑難案件」、「月光下的魔術師」及「心中的正義」3大主題，共6款角色纜廂。遊客必須在摩天輪運轉一圈約15分鐘內觀察線索、破解題目，園區也同步打造「案件現場」、「真相之門」、主題餐廳及餐車等限定場景。

曾慶欑表示，劍湖山渡假大飯店8月率先推出柯南主題房，短短1個多月已售出逾1000間房，主題下午茶也賣出逾2000套，甚至吸引日本遊客專程來台追星，足見柯南魅力。

日前有網友在社群平台貼出劍湖山世界園區照片，因畫面人潮不多引發討論。曾慶欑表示，網友拍照當天樂園約有1000多人入園，目前平日入園人數約1000多人，假日約2000至3000人。

近期受惠「名偵探柯南」帶動觀光效應，飯店住房率已超過9成，預期樂園入園人數也會持續增加，對於網友拍下的照片在網路引起討論，曾慶欑表示，這也是另類行銷，歡迎大家常來劍湖山遊玩，拍下各種不同風格的照片留念。

相關活動請見劍湖山世界官方網站：https://www.janfusun.com.tw/fancyworld.php

劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園。記者陳雅玲／攝影
劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園。記者陳雅玲／攝影

劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，董事長尤義賢（左）、總經理曾慶欑（右）開箱摩天輪主題纜廂。記者陳雅玲／攝影
劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，董事長尤義賢（左）、總經理曾慶欑（右）開箱摩天輪主題纜廂。記者陳雅玲／攝影

劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，圖為摩天輪主題纜廂。記者陳雅玲／攝影
劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，圖為摩天輪主題纜廂。記者陳雅玲／攝影

劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，邀請遊客一起參與解謎。記者陳雅玲／攝影
劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，邀請遊客一起參與解謎。記者陳雅玲／攝影

劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，圖為摩天輪主題纜廂。記者陳雅玲／攝影
劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，圖為摩天輪主題纜廂。記者陳雅玲／攝影

劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，圖為主題餐車。記者陳雅玲／攝影
劍湖山世界取得日本超人氣動漫海外獨家授權，今起推出全台唯一期間限定「名偵探柯南」主題樂園，圖為主題餐車。記者陳雅玲／攝影

名偵探柯南 柯南 劍湖山

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