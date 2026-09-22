海上英勇搭救載浮載沉泳客 南市府表揚漁民林家裕善行

台南市漁民林家裕本月上午在安平漁光島附近沿海作業時，赫然發現有人在海中載浮載沉，林家裕緊急放下手上作業搭救，農業局今頒發感謝狀，並致贈台南漁產伴手禮表揚其善行。

本案發生於14日上午7時許，林家裕當時駕駛漁筏出海作業，在漁光島附近水域，發現一名年近50晨泳男子，因沒注意海流被帶離岸邊，因體力不支在海中載浮載沉情勢危急。

林家裕立即丟下手邊工作，駕駛漁筏接近並將男子從海中拉上漁筏，立即載回安平商港安檢所，所幸當事人雖身體虛弱，幸無受傷。

據知，男子被救上漁筏後，一直詢問會不會影響林作業？林家裕回說錢沒了，還可以賺，命只有一條，下次記得看好潮水再出來游泳。

市府獲悉此事，由農業局漁港及近海管理所長吳國霖偕南市區漁會人員前頒發感謝狀，並致贈台南漁產伴手禮，期盼讓熱心助人精神獲得更多肯定。

農業局表示，海上作業環境瞬息萬變，漁民長年航行於沿海海域，對海象及周邊水域情況相當熟悉，林家裕當下發現民眾遇險，能即時察覺並迅速採取救援行動，在關鍵時刻伸出援手，不僅挽救一條寶貴生命，值得肯定與表揚。