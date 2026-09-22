毛巾不只擦汗 虎尾產業跨域搶市場 巾彩藝術節10月登場

雲林是台灣毛巾的生產重鎮，2026雲林巾彩耕地藝術節10月3日、4日將在雲林虎尾登場，今年的年度主題是「巾彩奇幻工廠 TOWEL WONDER FACTORY」，把虎尾毛巾產業從靜態展示轉化為一座可以真正走進去體驗的互動展間。

經濟部長龔明鑫22日在展前記者會致詞時表示，毛巾產業除了追求升級轉型之外，也需要尋找市場出口，因此近年透過異業結合拓展應用場景與客戶來源，不僅與國內、國外飯店業合作，現在也進一步延伸至健康產業、長照機構、美容美髮產業等有大量毛巾需求的產業。

龔明鑫指出，經濟部輔導毛巾產業升級轉型，過去年4年輔導30多家企業，且輔導的面向很多元，例如導入AI檢測毛巾品質、提升設計，以及輔導企業著墨環保、減碳，以及永續發展；去年10月起，也導入產業競爭力輔導團，經濟部也同時協助培訓100多位計人材。

雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長周信蒼表示，虎尾毛巾產業多年來不斷提升品質、設計與產品應用，從日常生活毛巾、機能毛巾，到銀髮照護、美容美髮及禮盒開發，都代表產業正在持續轉型。

周信蒼說，巾彩耕地藝術節不只是活動，更是讓民眾認識虎尾毛巾、讓業者展示創新成果的重要平台，透過展前記者會，希望讓更多產業夥伴、通路業者與消費者看見虎尾毛巾的實力，也期待帶動更多合作與實際銷售。