嘉市維新支線再拚1800萬 王美惠邀中央現勘推水岸第二期

立法委員王美惠今天邀集環境部、經濟部水利署及內政部國土管理署前往嘉義市維新支線考察，繼先前爭取中央經費推動第一期水質改善工程後，再提出第二期1800萬元經費需求。王美惠表示，希望改善排水之外，進一步串聯步道及周邊文化景點，讓水岸空間成為城市生活的一部分。

王美惠表示，維新支線肩負周邊住宅及商業區生活排水功能，過去因長期累積造成水質及周邊環境不佳，2023年曾邀立法院衛環委員會前往考察，爭取中央補助8200萬元推動第一期工程；今天再邀中央相關單位現勘，希望爭取第二期1800萬元，環境部現場表示將予支持。

王美惠說，第一期工程完成後，過去民眾反映的惡臭已有改善，下一步不應只把維新支線視為排水設施，可透過步道及周邊環境改善，串聯文化、歷史與景點，逐步形成嘉義市藍綠廊帶，增加市民步行及親近水岸的空間。

她表示，過去也曾爭取1.2億元推動道將圳水綠廊道，希望嘉義市包括八掌溪等水岸空間，都能納入城市整體規劃，未來城市綠化也不應只集中於公園，而是讓水與綠地深入社區及市民生活。

針對極端氣候帶來的淹水風險，王美惠表示，今年已向中央爭取2.6億元防水防災工程經費，用於增加抽水站及改善下水道，希望降低僅靠移動式抽水機應急的情況；另包括廚餘再利用、老屋保存及社區環境營造，也應納入城市環境建設。

王美惠表示，排水、防災、水岸綠廊及環境循環等都是城市發展的基礎，應逐步補強基礎建設，提升嘉義市面對極端氣候的韌性及居住環境品質。

立法委員王美惠（右）說明維新支線第二期改善構想，希望進一步改善水質及周邊環境。圖／王美惠服務處提供

立法委員王美惠在維新支線旁說明第二期改善計畫，預計爭取1800萬元經費。圖／王美惠服務處提供