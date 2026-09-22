9月底中秋、教師節連假預計車潮將湧入台南 交大公布易壅塞路段

9月底將迎來中秋節與教師節連續假期，台南市交通警察大隊預估將吸引大量返鄉與旅遊車潮，提醒易壅塞路段包括國道1號仁德、大灣、永康交流道及台86線快速公路銜接國道1號南北雙向，以及與國道3號關廟交流道匯流路段等，駕駛人應提前規劃替代路線，避免壅塞。

台南市交大指出，連假返鄉車潮將從9月24日下午4時起陸續出現， 易塞車路段包括國道1號（仁德、大灣、永康交流道）周邊道路，注意路段為台86線快速公路銜接國道1號南北雙向、台86線與台19甲線匯流國道3號關廟交流道處，車速將明顯變慢。

出遊車潮將於9月25日至9月27日至11日上午湧現，均以「交流道周邊」為主，提醒受匝道儀控影響，上國道可能出現排隊車潮；包括仁德交流道的文德路、中山路，永康交流道的中正北路、中正南路，大灣交流道的復興路、太子路，關廟交流道的台86線及台19甲線銜接處。

下午時段約2時起，以「熱門景點」為主，如安平古堡商圈、赤崁樓商圈、海安商圈等周邊道路車流龐大，且停車場極易滿位，建議民眾出遊多利用大眾運輸；至於收假返回工作地的車潮，預計從9月28日下午4時許，塞車路段為國道1號及3號各交流道與主要聯絡道路。

交大提醒，受到高速公路匝道儀控管制影響，預計將出現回堵排隊車潮，建議民眾提早出發，分流錯峰返程；大隊長賴銘助表示，民眾車程旅途中可隨時收聽警察廣播電台路況報導，並請配合現場執勤員警與義交人員指揮，提醒駕駛人行車時務必保持專注、遵守交通規則。

9月底將迎來中秋節與教師節連續假期，台南市交通警察大隊提醒易壅塞路段。圖／交大提供

9月底將迎來中秋節與教師節連續假期，台南市交通警察大隊提醒易壅塞路段。圖／交大提供