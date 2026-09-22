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台南中秋4天連假「垃圾調整收運時間」 避免停收超過3日

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中秋4天連假將至，台南市環保局為讓清潔隊員與家人團圓，並避免垃圾連續停收超過3日，調整清運時間。圖／南市環保局提供
中秋4天連假將至，台南市環保局為讓清潔隊員與家人團圓，並避免垃圾連續停收超過3日，調整清運時間。圖／南市環保局提供

中秋連假將至，台南市環保局為讓清潔隊員與家人團圓，同時避免垃圾連續停收超過3日，調整中秋及教師節垃圾收運時間。9月25日中秋節全市停止收運，包含日間輔助點；9月26日全市各區恢復正常清運。

9月28日教師節則有新營、柳營、下營、西港、佳里、善化、安定、學甲、北門、東山、白河、六甲、七股、將軍、新市等15區照常清運，其餘22區停收，9月29日恢復正常。

環保局表示，9月28日照常清運的15區，原本垃圾收運日為每周一、三、五、六，為避免中秋節停收後再遇教師節，造成垃圾連續停收超過3日，因此安排當天正常清運；其餘22區則停收一天。

環保局提醒，垃圾停收期間請勿任意棄置垃圾，應妥善包紮、避免暴露，並提前做好垃圾分類及整理。今年國內仍有登革熱本土病例，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，做好環境整頓。

市長黃偉哲表示，清潔隊員平時肩負環境清潔、垃圾清運工作，大型活動期間也投入環境整理，感謝隊員辛勞付出，也祝福清潔隊員佳節愉快。

環保局長許仁澤提醒，民眾如有垃圾收運時間疑問，可透過「台南環保通」APP查詢即時收運資訊，以免錯過清運時段。

中秋4天連假將至，台南市環保局為讓清潔隊員與家人團圓，並避免垃圾連續停收超過3日，調整清運時間。圖／南市環保局提供
中秋4天連假將至，台南市環保局為讓清潔隊員與家人團圓，並避免垃圾連續停收超過3日，調整清運時間。圖／南市環保局提供

連假 中秋 垃圾

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