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「月」字形意轉化建築元素 鹽水月津國小北棟校舍啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市副市長葉澤山。記者謝進盛／攝影
台南市副市長葉澤山。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水月津國小北棟校舍，在2年餘施工日前完成，今上午舉行啟用儀式，建築融入在地月津港彎月與大龜肉庄六角形屋頂等在地建築元素，更為南市校園建築美學營造新氣象。

月津國小校舍創校迄今逾80年，多處校舍因前年0403地震嚴重受損，南市府教育局自籌約8159萬拆除重建北棟校舍，過程中歷經缺工缺料風波11次流標順利發包，共闢建9間教室、3間廁所。去年再度斥資約1.7億元經費重建中棟、南棟校舍共計18間教室，預計明年4月完工。

其中，學校北棟A校舍在前年7月施工歷經日前大功告成，建物融入月津港彎月與大龜肉庄六角形屋頂等在地特色，今上午舉行啟用儀式，台南市副市長葉澤山、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳、明達高中校長蔡忠昌等人與會。

此次月津國小新建校舍工程，以「月津展藝」為理念，巧妙融合鹽水地貌變遷，如同月津港彎月般水域特色，以「月」字形意轉化為建築元素，並深刻結合在地的文史與藝術活動，在硬體上融入綠建築概念與在地特色，更大幅提升無障礙設施與多功能教學空間。

葉澤山表示，市府一直致力於城鄉教育資源的均衡發展，本次共爭取8159萬2000元經費進行校舍重建北棟，新建9間教室，同時二期校舍也投入1億7438萬元新建中棟及南棟共18間教室，未來二期校舍完工，將呈現更完整的校舍風貌。

月津國小校長丁女玲表示，新校舍取得銀級綠建築證書，建築融入綠建築概念與在地文化特色，不僅外觀設計現代新穎，內部空間規劃更符合現代教學需求，包含多功能教室、無障礙設施等，期盼能全面提升教學品質與學生學習成效。

台南市鹽水月津國小思源樓校舍，在2年餘施工日前完成，今上午舉行啟用儀式。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水月津國小思源樓校舍，在2年餘施工日前完成，今上午舉行啟用儀式。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水月津國小北棟校舍，在2年餘施工日前完成，今上午舉行啟用儀式。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水月津國小北棟校舍，在2年餘施工日前完成，今上午舉行啟用儀式。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水月津國小北棟校舍完成，建築融入在地月津港彎月與大龜肉庄六角形屋頂等在地建築元素，更為南市校園建築美學營造新氣象。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水月津國小北棟校舍完成，建築融入在地月津港彎月與大龜肉庄六角形屋頂等在地建築元素，更為南市校園建築美學營造新氣象。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水月津國小北棟校舍，在2年餘施工日前完成，今上午舉行啟用儀式。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水月津國小北棟校舍，在2年餘施工日前完成，今上午舉行啟用儀式。記者謝進盛／攝影

校舍 建築 月津港

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